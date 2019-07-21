Астролог рассказал, кому очень не повезет в августе

Гороскоп на август 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на август 2019 от астролога Павла Глобы обещает неприятности некоторым знакам Зодиака

Гороскоп успеха на август 2019 для всех знаков Зодиака составил известный астролог Павел Глоба. К сожалению, не всем повезет в последний месяц лета. Астролог рассказал, каким знакам Зодиака будет очень трудно в августе, а также о том, что делать, чтобы пережить неприятности с наименьшими финансовыми и другими потерями.

Овен

Гороскоп на август 2019 (фото: pixabay.com)

Овнам не стоит идти на поводу у эмоций, а лучше внимательно следить за тем, что они говорят и научиться говорить "нет". Людям этого знака Зодиака не нужно никого посвящать в свои планы. В августе они столкнутся с суровой реальностью и это может им не понравится. Выяснится, что близкие люди нагло ими пользуются и манипулируют.

Лев

Гороскоп на август 2019 (фото: pixabay.com)

Львам Павел Глоба советует проявлять спокойствие и благоразумие в последний месяц лета. Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, необходимо лучше контролировать свои эмоции и ни в коем случае не поддаваться панике, которая может их охватить. В непростой ситуации вам поможет только вера в себя. Не нужно сомневаться в своем выбранном пути, а наоборот следует идти до конца, и тогда темная полоса в жизни вскоре закончится.

Весы

Гороскоп на август 2019 (фото: pixabay.com)

Весы могут рассчитывать на то, что в середине и конце следующего месяца их ждут радостные события в жизни. Но не стоит сильно погружаться в эйфорию, поскольку вы можете потерять не только голову, но и все, что у вас есть. Необходимо все трезво оценить и расставить все по полочкам, тогда у вас все получится.

Напомним, что астролог назвал знаки Зодиака, которые сказочно разбогатеют еще летом.

Ранее сообщалось о том, что астрологи назвали знаки Зодиака, которым не везет с финансами.