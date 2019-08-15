Астролог назвал знаки Зодиака, которые до конца лета выйдут из черной полосы

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Каким знакам Зодиака удастся справиться с трудностями и обрести желаемое - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп подскажет, кто из представителей зодиакальных созвездий сможет преодолеть кризис и наконец-то выйти за пределы черной полосы. Астрологический прогноз составил знаменитый астролог Павел Глоба - он назвал три знака Зодиака, которые смогут справиться с трудностями уже до конца этого лета.

Весы

До конца лета произойдут события, которые избавят представителей этого знака Зодиака от навалившихся на них сложностей. Весы в скором времени смогут ощутить такой долгожданный комфорт. Позитивные изменения произойдут в сфере семейных отношений, карьеры, учебы и даже в сфере финансов. Также удача будет способствовать подписанию важных документов и принятию судьбоносных решений. Кроме всего прочего между Весами и их окружением исчезнут преграды, отношения с друзьями и близкими наладятся.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Стрелец

До конца этого лета сама Судьба вмешается в текущие дела Стрельцов, находящихся на черной полосе, и развернет ситуацию в противоположном направлении. Астролог советует Стрельцам подумать над теми сферами жизни, которые они хотели бы улучшить. Как только они обретут ясность, сразу смогут почувствовать улучшения. Особенно планеты будут благоприятны в жилищных вопросах и ситуации на работе. Главное в этот период хорошенько расставить приоритеты.

Гороскоп 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Скорпион

Скорпионам в выходе из черной полосы помогут их близкие. Именно ближайшее окружение сможет подсказать представителям этого зодиакального созвездия, в каком направлении им дальше двигаться. Астролог рекомендует повышенное внимание оказать карьерному продвижению. Окончание черной полосы принесет высокие шансы на повышение зарплаты и получение новой желанной должности. Для Скорпионов в этот период успешным будет подписание документов, налаживание отношений и завершение давних конфликтов.

Стоит отметить, что астролог советует всем этим знакам не сидеть сложа руки в ожидании милости небес. Для того, чтобы черная полоса сменилась белой, им необходимо приступать к активным действиям и двигаться на встречу жизненным переменам.

К слову, не так давно известный украинский астролог составила гороскоп на День Независимости Украины и рассказала о главных опасностях и табу этого дня.

Ранее сообщалось о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся.

Также мы писали, что исследователи NASA предупредили о то, что к Земле приближается огромный астероид. Ученые дали оценку шансов столкновения небесного тела с Землей.