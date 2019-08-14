Победы и удача во всем: астролог рассказал, кому скоро сказочно повезет

Гороскоп с 12 по 18 августа (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака смогут рассчитывать на успех во всех начинаниях в ближайшее время - в гороскопе от Павла Глобы

Гороскоп от знаменитого астролога на ближайшую неделю августа подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий будет в эти дни сопутствовать невероятный успех. Павел Глоба выделил всего четыре знака Зодиака и рассказал, как правильно воспользоваться шансами, которые посылает им Вселенная.

Телец

Самым удачным днем для Тельца в ближайшей перспективе может стать 16 августа. И вообще вся неделя будет невероятно яркой и позитивной для тех, кто родился под этим знаком. Астролог советует Тельцам слушать интуицию, которую в этот период усилят звезды. Также стоит прислушиваться к полезным советам окружающих. В ближайший период представителям этого знака рекомендуется сменить обстановку, отправившись в путешествие с любимым человеком. Успех в отношениях будет сопутствовать и семейных представителей этого знака Зодиака.

Гороскоп с 12 по 18 августа (коллаж: РБК-Украина)

Рак

Для Раков, находящихся в поисках любви или на начальном этапе отношений, это невероятно благоприятный период. Повезет и семейным представителям знака, но при одном условии. Астролог советует побольше внимание уделять близким. Раки будут находится на пике позитивной энергии в последние дни этой недели - с 16 по 18 августа. В это время они с удовольствием будут заниматься заниматься любым делом, начиная с работы и заканчивая уборкой, отдыхом.

Весы

Наиболее позитивными и продуктивными днями для Весов являются среда и четверг. 14 и 15 августа можно смело браться за новые начинания, знакомиться с новыми людьми, влюбляться, флиртовать. Представителям этого знака Зодиака захочется обновлений - новая прическа, стиль, обновки в гардеробе. Причем желание новшеств положительно отразится на ведении бизнеса, карьере и любовных отношениях.

Гороскоп с 12 по 18 августа (коллаж: РБК-Украина)

Козерог

Для Козерогов наиболее благоприятными станут три последних дня текущей недели. Но это не означает, что остальные дни будут наполнены горестями и переживаниями. У Козерогов могут появиться новые задачи, а дела по дому помогут настроиться на нужную волну. В сфере финансов представителей этого знака ждут большие победы и удача. Можно тратить деньги на что угодно, когда угодно и сколько угодно.

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