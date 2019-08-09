Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся

Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ожидают приятные изменения на любовном фронте - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Любовный гороскоп подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий очень скоро удастся встретить свою судьбу. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым стоит ожидать приятных перемен в любви.

Астролог советует представителям названных знаков быть на чеку, ведь любовь может нагрянуть в гости даже к тем, кто уже и перестал верить в возможность счастливых отношений. А для кое-кого звезды сулят заключение брака и долгую и счастливую жизнь.

Тельцы

Астролог предсказывает представителям этого созвездия новый роман. А для тех, кто уже состоит в отношениях, ближайшее время может стать судьбоносным - они вскоре отправятся под венец. Весь 2019 год, а особенно конец лета - начало осени благоволит Тельцам.

Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Близнецы

Близнецов ждут новые интересные знакомства. И поскольку их будет много, астролог советует не запутаться, а выбрать себе правильного партнера. Представителям этого знака Зодиака нужно довериться интуиции, чтобы найти своего человека. Однако вступление в брак в 2019 году Близнецам не рекомендуется - лучше это сделать позднее.

Водолеи

Для Водолеев вторая половина 2019 года может стать судьбоносной. Одинокие представители знака смогут встретить свою половинку. Астролог говорит, что именно отношения, начатые в конце лета или начале осени могут перерасти в крепкую и дружную семью.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасном периоде в августе - возможно увеличение числа суицидов и дорожно-транспортных происшествий. Астролог советует воздержаться от рискованных мероприятий в эти дни.