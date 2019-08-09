ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся

STYLERЖизнь    09.08.2019 - 06:29
Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся
Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Какие знаки Зодиака ожидают приятные изменения на любовном фронте - читайте в гороскопе от Павла Глобы

Любовный гороскоп подскажет, кому из представителей зодиакальных созвездий очень скоро удастся встретить свою судьбу. Известный астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым стоит ожидать приятных перемен в любви.

Астролог советует представителям названных знаков быть на чеку, ведь любовь может нагрянуть в гости даже к тем, кто уже и перестал верить в возможность счастливых отношений. А для кое-кого звезды сулят заключение брака и долгую и счастливую жизнь. 

Тельцы

Астролог предсказывает представителям этого созвездия новый роман. А для тех, кто уже состоит в отношениях, ближайшее время может стать судьбоносным - они вскоре отправятся под венец. Весь 2019 год, а особенно конец лета - начало осени благоволит Тельцам.

Астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся

Любовный гороскоп (коллаж: РБК-Украина)

Близнецы

Близнецов ждут новые интересные знакомства. И поскольку их будет много, астролог советует не запутаться, а выбрать себе правильного партнера.  Представителям этого знака Зодиака нужно довериться интуиции, чтобы найти своего человека. Однако вступление в брак в 2019 году Близнецам не рекомендуется - лучше это сделать позднее.

Водолеи

Для Водолеев вторая половина 2019 года может стать судьбоносной. Одинокие представители знака смогут встретить свою половинку. Астролог говорит, что именно отношения, начатые в конце лета или начале осени могут перерасти в крепкую и дружную семью.

К слову, ранее астролог назвал главных везунчиков и неудачников августа - кому звезды сулят грандиозный успех во всех начинаниях, а кто столкнется с различными препятствиями, которые помешают достижению желанных целей.

Напомним, недавно известный украинский астролог Влад Росс предупредил украинцев об опасном периоде в августе - возможно увеличение числа суицидов и дорожно-транспортных происшествий. Астролог советует воздержаться от рискованных мероприятий в эти дни.

Астролог предсказал судьбоносные события в августе: кого ожидают перемены Конец лета изменит судьбу: астролог назвал главных везунчиков этой осени
Новости Украины гороскоп
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь