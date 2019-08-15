ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги

STYLERЖиття    15.08.2019 - 06:22
Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги
Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку вдасться впоратися з труднощами і отримати бажане - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп підкаже, хто з представників зодіакальних сузір'їв зможе подолати кризу і нарешті вийти за межі чорної смуги. Астрологічний прогноз склав знаменитий астролог Павло Глоба - він назвав три знаки Зодіаку, які зможуть впоратися з труднощами вже до кінця цього літа.

Терези

До кінця літа відбудуться події, які позбавлять представників цього знака Зодіаку від складностей, що на них навалилися. Терези незабаром зможуть відчути такий довгоочікуваний комфорт. Позитивні зміни відбудуться у сфері сімейних стосунків, кар'єри, навчання і навіть у сфері фінансів. Також удача буде сприяти підписанню важливих документів та прийняттю доленосних рішень. Крім усього іншого між Терезами і їх оточенням зникнуть перешкоди, відносини з друзями і близькими налагодяться.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

До кінця цього літа сама Доля втрутиться в поточні справи Стрільців, які перебувають на чорній смузі, і розгорне ситуацію в протилежному напрямку. Астролог радить Стрільцям подумати над тими сферами життя, які вони хотіли б поліпшити. Як тільки вони знайдуть ясність, одразу зможуть відчути поліпшення. Особливо планети будуть сприятливі в житлових питаннях та ситуації на роботі. Головне в цей період гарненько розставити пріоритети.

Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Скорпіонам у виході з чорної смуги допоможуть їх близькі. Саме найближче оточення зможе підказати представникам цього зодіакального сузір'я, в якому напрямку їм рухатися далі. Астролог рекомендує підвищену увагу приділити кар'єрному просуванню. Закінчення чорної смуги принесе високі шанси на підвищення зарплати і отримання нової бажаної посади. Для Скорпіонів у цей період успішним буде підписання документів, налагодження відносин і завершення давніх конфліктів.

Варто відзначити, що астролог радить усім цим знакам не сидіти склавши руки в очікуванні милості небес. Для того, щоб чорна смуга змінилася білою, їм необхідно приступати до активних дій і рухатися на зустріч життєвим змінам.

До речі, не так давно відомий український астролог склала гороскоп на День Незалежності України і розповіла про головні небезпеки і табу цього дня.

Раніше повідомлялося про те, що астролог назвав знаки Зодіаку, які скоро зустрінуть любов або одружаться.

Також ми писали, що дослідники NASA попередили про те, що до Землі наближається величезний астероїд. Вчені дали оцінку шансів зіткнення небесного тіла з Землею.

Нервова система під загрозою: астролог назвала найнебезпечніші дні Щасливчики осені: астролог назвав найуспішніші знаки Зодіаку
Новини України гороскоп
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся