Астролог назвав знаки Зодіаку, які до кінця літа вийдуть з чорної смуги

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку вдасться впоратися з труднощами і отримати бажане - читайте в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп підкаже, хто з представників зодіакальних сузір'їв зможе подолати кризу і нарешті вийти за межі чорної смуги. Астрологічний прогноз склав знаменитий астролог Павло Глоба - він назвав три знаки Зодіаку, які зможуть впоратися з труднощами вже до кінця цього літа.

Терези

До кінця літа відбудуться події, які позбавлять представників цього знака Зодіаку від складностей, що на них навалилися. Терези незабаром зможуть відчути такий довгоочікуваний комфорт. Позитивні зміни відбудуться у сфері сімейних стосунків, кар'єри, навчання і навіть у сфері фінансів. Також удача буде сприяти підписанню важливих документів та прийняттю доленосних рішень. Крім усього іншого між Терезами і їх оточенням зникнуть перешкоди, відносини з друзями і близькими налагодяться.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Стрілець

До кінця цього літа сама Доля втрутиться в поточні справи Стрільців, які перебувають на чорній смузі, і розгорне ситуацію в протилежному напрямку. Астролог радить Стрільцям подумати над тими сферами життя, які вони хотіли б поліпшити. Як тільки вони знайдуть ясність, одразу зможуть відчути поліпшення. Особливо планети будуть сприятливі в житлових питаннях та ситуації на роботі. Головне в цей період гарненько розставити пріоритети.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Скорпіон

Скорпіонам у виході з чорної смуги допоможуть їх близькі. Саме найближче оточення зможе підказати представникам цього зодіакального сузір'я, в якому напрямку їм рухатися далі. Астролог рекомендує підвищену увагу приділити кар'єрному просуванню. Закінчення чорної смуги принесе високі шанси на підвищення зарплати і отримання нової бажаної посади. Для Скорпіонів у цей період успішним буде підписання документів, налагодження відносин і завершення давніх конфліктів.

Варто відзначити, що астролог радить усім цим знакам не сидіти склавши руки в очікуванні милості небес. Для того, щоб чорна смуга змінилася білою, їм необхідно приступати до активних дій і рухатися на зустріч життєвим змінам.

До речі, не так давно відомий український астролог склала гороскоп на День Незалежності України і розповіла про головні небезпеки і табу цього дня.

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