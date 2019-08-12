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Везунчики осени: астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 06:27
Везунчики осени: астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака
Гороскоп 2019 (фото: коллаж РБК-Украина)

Осень уже не за горами и известный астролог Павел Глоба составил гороскоп для тех, кому больше всего повезет

Гороскоп на осень 2019 покажет, кому из знаков Зодиака удастся разбогатеть этой осенью, и у кого ждут позитивные изменения в жизни. Астрологический прогноз для самых успешных представителей зодиакальных созвездий подготовил известный астролог Павел Глоба.

Осень особо будет успешна для следующих трех знаков Зодиака.

Близнецы

Представителям этого знака необходимо упорно работать, чтобы уже осенью они смогли пожинать плоды своей активной деятельности. Без труда Близнецы не смогут найти хорошую работу, где платят соответствующую зарплату. При этом астролог рекомендует не тратить заработанные деньги на пустяки. Необходимо подумать о будущем, и приберечь деньги для действительно важных дел. Звезды также сулят Близнецам успех в личной жизни этой осенью.

Везунчики осени: астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака

Гороскоп на 2019 (иллюстративное фото: unsplash/rawpixel)

Скорпион

Скорпионы этой осенью заведут новые знакомства и полезные связи, которые им очень помогут в дальнейшей жизни. Такие знакомства могут оказать позитивное влияние на перемены в работе. Поэтому нужно быть готовыми к новой более успешной трудовой деятельности. Личная жизнь у Скорпионов также пойдет на улучшение. Необходимо внимательней присмотреться к своим коллегам по работе, может именно там вас ждет семейное счастье.

Везунчики осени: астролог назвал самые удачливые знаки Зодиака

Гороскоп на 2019 (иллюстративное фото: pixabay.com)

Водолей

Водолеев осенью ждет спокойное наслаждение жизнью. Если вы чувствуете, что вас сильно утомляет постоянные нагрузки на работе, возьмите несколько дней отпуска и наберитесь сил. После этого вы сможете увидеть окружающий вас мир в других тонах. В личной жизни Водолеев также ждут позитивные перемены. Этой осенью вы встретите человека, который будет заботится о вас и любить.

Напомним, что астролог предупредила об опасности на День независимости и рассказала о том, чего нельзя делать в этот день.

Ранее сообщалось о том, что астролог назвал знаки Зодиака, которые скоро встретят любовь или поженятся.

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