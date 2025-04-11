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Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою

П'ятниця 11 квітня 2025 20:06
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Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Катерина Собкова

Українська актриса Анна Кошмал, яка місяць тому вдруге стала мамою, продемонструвала нові фото з донькою.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на новий пост з Instagram знаменитості.

"Донечці вже місяць. Кожен день тану в цих солодких обіймах. Немає слів, тільки тонна любов", - підписала молода мама серію фото.

Малятко вже помітно підросло і навчилося тримати голову.
Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою
Анна Кошмал показала доньку (фото: instagram.com/smorkovkina)

На одному з них донечка акторки лежить на ліжку, а поруч з нею величезна повітряна куля у вигляді цифри "1", а також букет троянд і різнокольорові тістечка у вигляді звірят.
Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою
Кошмал похвалилася першим святом доньки (фото: instagram.com/smorkovkina)

На іншому фото акторка позує обійнявшись з малятком і виглядає дуже щасливою.
Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою
Кошмал з донькою Софією (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як відреагували в мережі

Підписники акторки одразу ж почали коментувати її нову публікацію:

  • "Ну як витримати цю мімішність?!!"
  • "Квіточка"
  • "Час так швидко пролетів, наче тільки вчора народилася, а вже місяць"
  • "Яка милота"
  • "Як швидко ростуть чужі діти"
  • "Які ви красиві! Здоров'я!"
  • "Вітаю Софійку з 1 місяцем. Нехай маленьке сонечко росте здоровим і щасливим"
  • "Яке миле фото"
  • "Щастя вам, прекрасні дівчатка".

Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою
Анна Кошмал з донькою Софією (фото: instagram.com/smorkovkina)

Хто така Анна Кошмал

Майбутня акторка народилася 1994 року в Києві. З дитинства займалася творчістю: вокалом, танцями, музикою. Вступила до естрадно-циркового училища.

Популярність здобула завдяки ролі Жені Ковальової у 5-7 сезонах телесеріалу "Свати", за яку була двічі номінована на українську телевізійну премію "Телетріумф". Під час зйомок у фільмі їй було 16 років.

За свою кар'єру знялася в більш ніж 30 серіалах і фільмах. У 2023-2024 році працювала над серіалом "Встигнути до 30". Також бере участь у театральних постановках.

З 2017 року одружена, проте обличчя свого чоловіка приховує. Пара виховує старшого сина Михайла, якому 6 років.
Анна Кошмал замилувала новими фото з новонародженою донькою
Анна Кошмал із сином і чоловіком (фото: instagram.com/smorkovkina)

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