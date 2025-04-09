Улюблена дизайнерка Зеленського і Усика вагітна: пост майбутньої мами розчулив українців

Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова - власниця брендів GASANOVA і Damirli, в речах якої часто з'являються президент Володимир Зеленський, перша леді та знаменитий боксер Олександр Усик, стане мамою вдруге.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

"Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя", - зазначила Ельвіра.

Судячи з усього, модельєрка не планувала другу вагітність і навіть жартувала з цього приводу з подругами.

"Весь грудень я жартувала з подругами: "Мій ліміт - одна дитина. Айлін активна, як TikTok у 2019 році. Я щойно схудла зі 137 до 75 кг. Я не збираюся знову носити на собі ще кого-небудь, крім відповідальності за майбутнє. І взагалі - вагітність під час повномасштабної? Ні, дякую", - поділилася Гасанова.



Улюблена дизайнерка Зеленського та Усика вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Також вона поділилася з підписниками своїми переживаннями.

"Я боюся. Я злюся. Але водночас сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Якщо вже йти крізь бурю - то зі змістом", - наголосила вона.



Ельвіра Гасанова (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Донечка Гасанової Айлін вже підбирає ім'я майбутньому братику або сестричці.

"Айлін уже планує ім'я. Варіанти: щось зелене, бо це її улюблений колір, або коли чує, що буде ще дитина, то каже тільки "бити буду", тож буде дуже весело. Подивимося", - розповіла дизайнерка.



Дочка Ельвіри Гасанової (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Також вона показала злегка округлий животик.



Ельвіра Гасанова вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Як відреагували в мережі

Фоловери Гасанової одразу ж почали коментувати публікацію, вітати та підтримувати її:

"Щиро вітаю вас! Ви чудові", - написала дизайнерка Валерія Гузема, яка нещодавно втретє стала мамою

"Все буде добре. Ти точно впораєшся", - зазначила блогерка Люда з Голлівуду

"Я в шоці! Душі приходять до нас тоді, коли самі вирішують, тож ви обов'язково впораєтеся"

"Яка радість! Нове життя, нові рівні та можливості! Усе буде якнайкраще! Легкості та радості"

"Це щастя!"

"Неймовірні новини! Ви божественна пара"

"Найкраще рішення - це народити дитину! Для старшої доньки - подарунок на все життя!".



Ельвіра Гасанова з чоловіком (фото: instagram.com/gasanova_elvira)

Що відомо про Ельвіру Гасанову

Народилася 27 грудня 1991 року в Донецьку. Закінчила Донецький національний медичний університет, працювала стоматологом до початку модної кар'єри.

У 2013 році заснувала бренд GASANOVA.

Одяг Ельвіри Гасанової носили сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Гілтон, Джіджі Хадід, Меган Трейнор, Ріта Ора та інші знаменитості. Однією з головних прихильниць українського бренду GASANOVA є перша леді Олена Зеленська.

2021 року Ельвіра Гасанова заснувала чоловічий бренд одягу Damirli. Серед прихильників бренду - президент Володимир Зеленський, він використовує колекцію світшотів, футболок і поло Damirli з таємними посланнями для світу.

Останніми роками є дизайнером знакових костюмів відомого українського боксера Олександра Усика, у яких він з'являється на заходах перед своїми поєдинками.