Улюблена дизайнерка Зеленського і Усика вагітна: пост майбутньої мами розчулив українців
Українська дизайнерка Ельвіра Гасанова - власниця брендів GASANOVA і Damirli, в речах якої часто з'являються президент Володимир Зеленський, перша леді та знаменитий боксер Олександр Усик, стане мамою вдруге.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.
"Сьогодні я вагітна. І так, здається, третя світова вже стукає у двері, але моє тіло знову вирішило дати життя", - зазначила Ельвіра.
Судячи з усього, модельєрка не планувала другу вагітність і навіть жартувала з цього приводу з подругами.
"Весь грудень я жартувала з подругами: "Мій ліміт - одна дитина. Айлін активна, як TikTok у 2019 році. Я щойно схудла зі 137 до 75 кг. Я не збираюся знову носити на собі ще кого-небудь, крім відповідальності за майбутнє. І взагалі - вагітність під час повномасштабної? Ні, дякую", - поділилася Гасанова.
Улюблена дизайнерка Зеленського та Усика вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Також вона поділилася з підписниками своїми переживаннями.
"Я боюся. Я злюся. Але водночас сміюся і плачу, коли думаю, як цей маленький всередині вже змінює мене. Якщо вже йти крізь бурю - то зі змістом", - наголосила вона.
Ельвіра Гасанова (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Донечка Гасанової Айлін вже підбирає ім'я майбутньому братику або сестричці.
"Айлін уже планує ім'я. Варіанти: щось зелене, бо це її улюблений колір, або коли чує, що буде ще дитина, то каже тільки "бити буду", тож буде дуже весело. Подивимося", - розповіла дизайнерка.
Дочка Ельвіри Гасанової (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Також вона показала злегка округлий животик.
Ельвіра Гасанова вагітна (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Як відреагували в мережі
Фоловери Гасанової одразу ж почали коментувати публікацію, вітати та підтримувати її:
- "Щиро вітаю вас! Ви чудові", - написала дизайнерка Валерія Гузема, яка нещодавно втретє стала мамою
- "Все буде добре. Ти точно впораєшся", - зазначила блогерка Люда з Голлівуду
- "Я в шоці! Душі приходять до нас тоді, коли самі вирішують, тож ви обов'язково впораєтеся"
- "Яка радість! Нове життя, нові рівні та можливості! Усе буде якнайкраще! Легкості та радості"
- "Це щастя!"
- "Неймовірні новини! Ви божественна пара"
- "Найкраще рішення - це народити дитину! Для старшої доньки - подарунок на все життя!".
Ельвіра Гасанова з чоловіком (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Що відомо про Ельвіру Гасанову
Народилася 27 грудня 1991 року в Донецьку. Закінчила Донецький національний медичний університет, працювала стоматологом до початку модної кар'єри.
У 2013 році заснувала бренд GASANOVA.
Одяг Ельвіри Гасанової носили сімейство Кардаш'ян-Дженнер, Періс Гілтон, Джіджі Хадід, Меган Трейнор, Ріта Ора та інші знаменитості. Однією з головних прихильниць українського бренду GASANOVA є перша леді Олена Зеленська.
2021 року Ельвіра Гасанова заснувала чоловічий бренд одягу Damirli. Серед прихильників бренду - президент Володимир Зеленський, він використовує колекцію світшотів, футболок і поло Damirli з таємними посланнями для світу.
Останніми роками є дизайнером знакових костюмів відомого українського боксера Олександра Усика, у яких він з'являється на заходах перед своїми поєдинками.
Одружена з Ехтірамом Даміровим, має доньку Айлін (2021 р. н.).
Ельвіра Гасанова з чоловіком і донькою Айлін (фото: instagram.com/gasanova_elvira)
Вас також може зацікавити
- Молодша донька Дональда Трампа "засвітила" чималий животик на останньому місяці вагітності
- Зірка "Голосу країни" стала мамою і показала перше фото з новонародженою донькою
- Екскохана Парфенюка розповіла про домашнє насильство під час вагітності.