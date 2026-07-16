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В ЦРУ розкрили тривалість життя солдатів РФ на полі бою

13:30 16.07.2026 Чт
2 хв
Російська армія кожного тижня втрачає близько 7000 солдатів
aimg Валерій Ульяненко
В ЦРУ розкрили тривалість життя солдатів РФ на полі бою Фото: російські військові (Getty Images)
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Російські військові на полі бою в Україні живуть у середньому лише від 20 до 30 хвилин. Головною причиною такої низької тривалості життя окупантів є масоване використання українських дронів з ШІ.

Про це заявив директор ЦРУ Джон Раткліфф, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, американські розвідувальні дані повністю збігаються з повідомленнями з відкритих джерел щодо катастрофічного становища новобранців армії РФ.

"Це тому, що дрони зі штучним інтелектом стали такими спеціалізованими й недорогими машинами для вбивства", - наголосив Раткліфф.

Він додав, що попри значну перевагу Росії у кількості живої сили, Силам оборони України вдається стримувати просування противника саме завдяки технологічним інноваціям у сфері безпілотників.

Втрати РФ та роль штучного інтелекту

Офіційні особи у США стверджують, що щотижневі втрати російської армії сягають близько 7000 солдатів. Своєю чергою президент України Володимир Зеленський раніше зазначав, що понад 80% ворожих цілей зараз знищуються саме за допомогою безпілотників.

На тлі такої ефективності Вашингтон та союзники розглядають можливість додаткового фінансування українських програм з розробки дронів, а також прагнуть отримати доступ до технологій, що лежать в основі систем зі штучним інтелектом.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські загарбники втрачають у Донецькій області понад 400 своїх солдатів, щоб окупувати лише один квадратний кілометр території.

Зазначимо, за рік кількість охочих воювати росіян впала на 20%. В першому кварталі 2026 року одноразові бонуси за призов після підписання контракту з Міноборони отримали лише 71 200 осіб.

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