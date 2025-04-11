Анна Кошмал умилила новыми фото с новорожденной дочерью

Украинская актриса Анна Кошмал, которая месяц назад во второй раз стала мамой , продемонстрировала новые фото с дочкой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram знаменитости.

"Доченьке уже месяц. Каждый день таю в этих сладких объятиях. Нет слов, только тонна любовь", - подписала молодая мама серию фото.

Малышка уже заметно подросла и научилась держать голову.



Анна Кошмал показала дочку (фото: instagram.com/smorkovkina)

На одном из них доченька актрисы лежит на кровати, а рядом с ней огромный воздушный шар в виде цифры 1, а также букет роз и разноцветные пирожные в виде зверят.



Кошмал похвасталась первым праздником дочери (фото: instagram.com/smorkovkina)

На другом фото актриса позирует в обнимку с малышкой и выглядит очень счастливой.



Кошмал с дочкой Софией (фото: instagram.com/smorkovkina)

Как отреагировали в сети

Подписчики актрисы тут же принялись комментировать ее новую публикацию:

"Ну как выдержать эту мимишность?!"

"Цветочек"

"Время так быстро пролетело, как будто только вчера родилась, а уже месяц"

"Какая милота"

"Как быстро растут чужие дети"

"Какие вы красивые! Здоровья!"

"Поздравляю Софийку с 1 месяцем. Пусть маленькое солнышко растет здоровой и счастливой"

"Какое милое фото"

"Счастья вам, прекрасные девочки".



Анна Кошмал с дочкой Софией (фото: instagram.com/smorkovkina)

Кто такая Анна Кошмал

Будущая актриса родилась в 1994 году в Киеве. С детства занималась творчеством: вокалом, танцами, музыкой. Поступила в эстрадно-цирковое училище.

Известность получила благодаря роли Жени Ковалевой в 5-7 сезонах телесериала "Сваты", за которую была дважды номинирована на украинскую телевизионную премию "Телетриумф". Во время съемок в фильме ей было 16 лет.

За свою карьеру снялась в более чем 30 сериалах и фильмах. В 2023-2024 году работала над сериалом "Успеть до 30". Также участвует в театральных постановках.

С 2017 года замужем, однако лицо своего супруга скрывает. Пара воспитывает старшего сына Михаила, которому 6 лет.



Анна Кошмал с сыном и супругом (фото: instagram.com/smorkovkina)