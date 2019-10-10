Анастасию Заворотнюк проведала в больнице мать: как складывались отношения в звездной семье

Фото: Анастасия Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасия Заворотнюк находится в клинике для тяжелобольных

Анастасия Заворотнюк находится после переезда из московской клиники в специальном медицинском учреждении для тяжелобольных пациентов с онкологией. По информации российских СМИ, вчера у актрисы в больнице была мать. Женщина не покидает свою дочь и каждый день приносит ей продукты. Также с "прекрасной няней" находятся ее родственники, которые дежурят у клиники.

Мать Анастасии Заворотнюк

Мать Анастасии Заворотнюк -76-летняя Валентина Борисовна Заворотнюк - также актриса, она народная артистка Российской Федерации. Ее отношения с дочерью всегда были очень нежными и теплыми, женщины всегда относились к друг другу с пониманием и были близки.

Фото: Валентина Заворотнюк (cultin.ru)

Валентина Борисовна Заворотнюк много лет успешно работала в астраханском Театре юного зрителя. Сейчас она вместе с семьей своей дочери живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино. Ее карьера развивалась стремительно только вначале, потом на протяжении 15 лет она не играла в театре и не снималась в кино, посвятила себя дочери и ее семье.

Фото: Валентина Заворотнюк с дочерью (bakemeup.spb.ru)

Фото: Валентина Заворотнюк с дочерью (hyser.com.ua)

Когда в СМИ появились слухи о том, что актриса "прекрасной няни" больна раком четвертой стадии, не случайно журналисты увидели Валентину Заворотнюк в церкви. Она была очень грустная и молилась в церкви. Друзья звездной семьи отмечают, что Валентина всегда была набожной и верила в Бога.

Священник в церкви описал женщину, как очень доброго и отзывчивого человека и надеется, что Господь поможет этой семье.

Фото: Валентина Заворотнюк с внучкой Милой (Скриншот с YouTube/НТВ)

Болезнь дочери

После того как Анастасия заболела, мать актрисы в подмосковном поселке стали видеть все более печальной. Соседка звездной семьи вспоминает, как это было.

"Валя (мать Анастасии Заворотнюк Валентина Борисовна) плачет постоянно. У Насти, говорит, сильно голова болит, спать не может. А потом я и Настю увидела… Честно сказать, даже не узнала. Она ведь всегда худенькая была, статуэточка. А здесь такая полная, совсем другой человек. И волос ее роскошных как будто нет, косыночка на голове", - рассказала соседка.

Кстати, люди из Крекшино рассказывают, что семья актрисы всегда жила от простых жителей обособленно и в контакт предпочитала не вступать.

Журналисты портят жизнь семье Заворотнюк

Естественно, что после слухов о болезни Анастасии, внимание журналистов к ее семье были приковано постоянно. Папараци дежурят возле больницы, возле дома, где она живет с мужем. Отметим, что звездная семья до сих пор хранит молчание и не комментирует болезнь актрисы, хотя в российских СМИ обещают немалую сумму за появление родственников артистки в эфире и их комментариев относительно состояния "прекрасной няни".

Режиссер "прекрасной няни" Алексей Кирющенко сравнил журналистов с шакалами, портящими жизнь ее семье. Он настоятельно попросил журналистов не лезть к семье артистки.

"Семья Насти вас просит не трогать их! А вы, как шакалы, взрываете им мозг и доводите до истерик. Вам делать нечего? По-моему, разговор окончен!" — сказал Кирющенко.

Фото: Анастасия Заворотнюк (GLOBALLOOKPRESS.COM)