Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Выписка Анастасии Заворотнюк из больницы связана с тем, что ее продолжат лечить в другом медучреждении

Анастасию Заворотнюк, которая с 13 сентября находилась на лечении от рака в частной московской клинике, выписали из медучредждения. Об этом информирует российский Telegram-канал Mash.

Согласно последним данным, актриса покинула клинику "Европейский медицинский центр". Стоит отметить, что звезда "Моей прекрасной няни" лечилась по ОМС (обязательное медицинское страхование).

"Заворотнюк закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечебные мероприятия в стационаре", - сказано в сообщении.

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Как оказалось, актрису выписали еще несколько дней назад, но известно об этом стало только во вторник, 8 октября.

Тем не менее, выписка из больницы не означает, что актрисе стало лучше. Она по-прежнему находится в тяжелом состоянии, и ее лечение от глиобластомы - агрессивной опухоли головного мозга, продолжится в другом месте.

"Родные Заворотнюк сообщили врачам, что продолжат лечение в другом медучреждении", - резюмировали в заявлении.

А в еще одном российском Telegram-канале "Только никому" возмущены тем, почему вокруг состояния Анастасии Заворотнюк продолжаются спекуляции. В СМИ болезнь актрисы называют "самой закрытой болезнью эвер".

"Почему выписали - понятно, больничка уже засветилась в прессе. Но если тяжелая, зачем выписали? Зачем скрывать так долго и порождать спекуляции? Мы думали, что такое уже невозможно в наше время технологий и гонораров", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что недавно СМИ облетела новость о смерти актрисы.