Заворотнюк відвідала в лікарні матір: як складалися відносини у зірковій сім'ї

Фото: Анастасія Заворотнюк (facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк знаходиться в клініці для важкохворих

Анастасія Заворотнюк знаходиться після переїзду з московської клініки в спеціальному медичному закладі для тяжкохворих пацієнтів з онкологією. За інформацією російських ЗМІ, вчора у актриси в лікарні була мати. Жінка не покидає свою дочку і кожен день приносить їй продукти. Також з "прекрасною нянею" знаходяться її родичі, які чергують біля клініки.

Мати Анастасії Заворотнюк

Мати Анастасії Заворотнюк -76-річна Валентина Борисівна Заворотнюк - також актриса, вона народна артистка Російської Федерації. Її стосунки з дочкою завжди були дуже ніжними й теплими, жінки завжди ставилися один до одного з розумінням і були близькі.

Фото: Валентина Заворотнюк (cultin.ru)

Валентина Борисівна Заворотнюк багато років успішно працювала в астраханському Театрі юного глядача. Зараз вона разом із родиною своєї дочки живе в підмосковному котеджному селищі Крешино. Її кар'єра розвивалася стрімко тільки спочатку, потім протягом 15 років вона не грала в театрі і не знімалася в кіно, присвятила себе дочці та її сім'ї.

Фото: Валентина Заворотнюк з дочкою (bakemeup.spb.ru)

Фото: Валентина Заворотнюк з дочкою (hyser.com.ua)

Коли в ЗМІ з'явилися чутки про те, що актриса "прекрасної няні" хвора на рак четвертої стадії, не випадково журналісти побачили Валентину Заворотнюк у церкві. Вона була дуже сумна і молилася в церкві. Друзі зіркової сім'ї відзначають, що Валентина завжди була побожною і вірила в Бога.

Священик у церкві описав жінку, як дуже добру і чуйну людину і сподівається, що Господь допоможе цій родині.

Фото: Валентина Заворотнюк з онукою Мілою (Скріншот з YouTube/НТВ)

Хвороба доньки

Після того як Анастасія занедужала, мати актриси в підмосковному селищі стали бачити все більш сумною. Сусідка зіркової сім'ї згадує, як це було.

"Валя (мати Анастасії Заворотнюк Валентина Борисівна) плаче постійно. У Насті, говорить, сильно голова болить, спати не може. А потім я і Настю побачила... Чесно сказати, навіть не впізнала. Адже вона завжди була худенька, статуеточка. А тут така повна, зовсім інша людина. І волосся її розкішного ніби немає, косиночка на голові", - розповіла сусідка.

До речі, люди з Крешино розповідають, що сім'я актриси завжди жила від простих жителів відокремлено і в контакт вважала за краще не вступати.

Журналісти псують життя сім'ї Заворотнюк

Природно, що після чуток про хворобу Анастасії, увага журналістів до її родини були прикута постійно. Папараці чергують біля лікарні, біля будинку, де вона живе з чоловіком. Зазначимо, що зіркова сім'я досі зберігає мовчання і не коментує хворобу актриси, хоча в російських ЗМІ обіцяють чималу суму за появу родичів артистки в ефірі та їх коментарів щодо стану "прекрасної няні".

Режисер "прекрасної няні" Олексій Кірющенко порівняв журналістів з шакалами, які шкодять життю її сім'ї. Він наполегливо попросив журналістів не лізти до сім'ї артистки.

"Родина Насті вас просить не чіпати їх! А ви, як шакали, знищуєте їм мозок і доводите до істерик. Вам робити нічого? По-моєму, розмову закінчено!" — сказав Кірющенко.

Фото: Анастасія Заворотнюк (GLOBALLOOKPRESS.COM)