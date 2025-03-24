Аліна з "Холостяка" зізналася, скільки має заробляти її чоловік: "Хоча б у 10 разів більше" (відео)

Так, Аліна хоче бачити поруч з собою успішного, статного та дуже доброго чоловіка. Обранець має її безмежно кохати, адже це, вважає сомельє, найважливіше.

На її думку, чоловік має заробляти "хоча б" у 10 разів більше за неї. Коли ж Пухальську попросили назвати приблизну суму, вона сказала, що йдеться про 50 тисяч доларів. Це, зазначила Аліна, "буде гарно".



Зірка "Холостяка" відповіла, скільки має заробляти її чоловік (скріншот)

Також вона розповіла, скільки заробляє та витрачає. Зазвичай, зазначила Пухальська, сомельє "на базовому рівні" заробляють в Україні 1 тисячу доларів. Але вона вийшла на інший рівень.

На місяць Аліна витрачає десь 3-4 тисячі доларів. Це догляд за собою, їжа, комунальні платежі, корм для її котів та вино. Але Пухальська пояснила, що також вона окремо витрачає на шопінг та зарплатні людям, з якими працює.

Найдорожче, що сомельє собі дарувала, це туфлі. А от від чоловіків вона отримувала набагато коштовніші презенти. Виявилося, що Аліні дарували квартиру.

Коли стосунки з чоловіком, який придбав для неї житло, закінчилися, їй не довелося нічого повертати. За словами Пухальської, ніяких питань щодо грошей та квартири не було.

Чому Аліна пішла з "Холостяка"

Сомельє залишила проект у другому випуску. Тоді Терен зазначив, що хотів би бачити більше спільних інтересів та думок з дівчиною. Втім, Аліна на це не ображена.

"Я не відчула образи, адже важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше - це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання. Я вдячна за його відвертість - це був для мене знак поваги", - казала Пухальська інтерв'ю РБК-Україна.

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