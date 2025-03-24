Алина из "Холостяка" призналась, сколько должен зарабатывать ее мужчина: "Хотя бы в 10 раз больше" (видео)

Так, Алина хочет видеть рядом с собой успешного, статного и очень хорошего мужчину. Избранник должен ее безгранично любить, ведь это, считает сомелье, самое важное.

По ее мнению, мужчина должен зарабатывать "хотя бы" в 10 раз больше нее. Когда же Пухальскую попросили назвать приблизительную сумму, она сказала, что речь идет о 50 тысячах долларов. Это, отметила Алина, "будет хорошо".



Звезда "Холостяка" ответила, сколько должен зарабатывать ее муж (скриншот)

Также она рассказала, сколько зарабатывает и тратит. Обычно, отметила Пухальская, сомелье "на базовом уровне" зарабатывают в Украине 1 тысячу долларов. Но она вышла на другой уровень.

В месяц Алина тратит где-то 3-4 тысячи долларов. Это уход за собой, еда, коммунальные платежи, корм для ее котов и вино. Но Пухальская объяснила, что также она отдельно тратит на шопинг и зарплаты людям, с которыми работает.

Самое дорогое, что сомелье себе дарила, это туфли. А вот от мужчин она получала гораздо более ценные презенты. Оказалось, что Алине дарили квартиру.

Когда отношения с мужчиной, который приобрел для нее жилье, закончились, ей не пришлось ничего возвращать. По словам Пухальской, никаких вопросов по деньгам и квартире не было.

Почему Алина ушла из "Холостяка"

Сомелье покинула проект во втором выпуске. Тогда Терен отметил, что хотел бы видеть больше общих интересов и мыслей с девушкой. Впрочем, Алина на это не обижена.

"Я не почувствовала обиды, ведь важно, что Александр был честным со мной. В подобных ситуациях хуже всего - это когда кто-то создает иллюзии, тратит твое время и не дает ясности в намерениях. Когда человек прямо говорит, что не чувствует той самой искры, ты чувствуешь себя свободной и можешь сфокусироваться на поиске настоящей любви. Я благодарна за его откровенность - это был для меня знак уважения", - говорила Пухальская интервью РБК-Украина.

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