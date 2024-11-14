Зірка "Холостяка" та сомельє Аліна Пухальська: Проект був для мене випробуванням

Аліна Пухальська - зіркова сомельє та ексучасниця романтичного реаліті "Холостяк" . Вона покинула шоу у другому випуску, коли Олександр Терен не дав їй троянду під час побачення. І тоді Аліна зазначила, що головний герой міг помилитися.

В інтерв'ю для РБК-Україна (проект Styler), Пухальська розповіла, як пережила "виліт" з шоу, чим займається зараз та що вона думає про рішення Терена зараз.

– Аліно, ви не приховували, що були здивовані рішенням Терена, коли він віддав троянду не вам. Чи образили вас його слова?

– Ні, я не відчула образи, адже важливо, що Олександр був чесним зі мною. У подібних ситуаціях найгірше - це коли хтось створює ілюзії, витрачає твій час і не дає ясності в намірах. Коли людина прямо говорить, що не відчуває тієї самої іскри, ти почуваєшся вільною і можеш сфокусуватися на пошуку справжнього кохання. Я вдячна за його відвертість - це був для мене знак поваги.

– Якби була можливість щось змінити, якось "переграти" та почати все спочатку, ви хотіли б це зробити? Що саме ви змінили б?

– Чесно кажучи, я би нічого не змінила. Я залишалася собою, була відвертою і щирою з ним, показала свою особистість і свої захоплення такими, якими вони є. Вважаю, що дуже важливо вміти бути чесною з собою і людиною поруч. Якщо у відносинах потрібно щось змінювати або приховувати, щоб сподобатися, це може стати пасткою. Моя мета була показати, хто я є насправді, і я досягла її, тому не шкодую ні про що.

Аліна Пухальська з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Чим вам сподобався Олександр? Вже після знайомства з ним ви могли уявити себе його обраницею, дружиною?

– Перше, що привернуло мою увагу, - це його очі: вони були дуже виразні та з проникливим поглядом. Мабуть, саме це мене і зачепило. Щодо майбутніх стосунків - зазвичай я не поспішаю з такими висновками.

Як я вже казала, "його треба ще також перевірити". Але стосунки - це завжди процес, і я вважаю, що важливо спочатку пізнати людину, зрозуміти, як вона поводиться в різних ситуаціях. Для мене важливо бачити партнера не лише у найкращі моменти, а й у складних обставинах, щоб зрозуміти, чи ми дійсно підходимо одне одному.

– Чи спілкуєтеся ви з іншими учасницями "Холостяка"? Можливо, хтось став вашою подругою

– Кожна дівчина на проекті - цікава особистість, зі своєю історією та світоглядом. Всі вони - розумні, харизматичні, яскраві. У проекті були моменти, які згуртували нас, і з деякими дівчатами ми дійсно зберегли теплі стосунки й досі. Ми підтримуємо контакт, і це ще одна з причин, за які я вдячна проекту. Але до вибору друзів я ставлюсь дуже відповідально і у своє життя людей впускаю повільно. Тому моя подруга - це людина поза проектом, і вона завжди залишається поруч.

– З ким з дівчат вам було некомфортно спілкуватися? Можливо, хтось намагався плести інтриги?

– Не буду приховувати, що жити в одному домі з 12 дівчатами - непросте завдання. Але, на щастя, нам вдалося уникнути лицемірства. Звісно, були різні моменти, але в цілому ми зберегли повагу одна до одної, і це дуже цінно. Це досвід, який навчив мене зберігати внутрішню гармонію навіть у складних обставинах. Щодо інтриг, то я їх не помітила, перш за все тому, що сама таким ніколи не займаюсь. І загалом: чи є в коханні місце для брехні? Думаю, що питання риторичне.

Сомельє Аліна з "Холостяка" (фото: СТБ)

– Що ви робили після того, як Терен посадив вас в машину? Опишіть своє життя після "Холостяка"

– Коли все закінчилося, я повернулася додому до своїх улюблених трьох котиків і провела вечір з родиною за смачною вечерею. "Холостяк" був для мене справжньою пригодою, але вдома я знайшла гармонію і відчуття, що життя продовжується. Скільки б хорошого я не говорила про проект - мені було дійсно важко. Тому після того, як все завершилось, я прийняла ситуацію і відпустила її. Моє кохання ще чекає на мене попереду.

– Чим ви займаєтеся зараз?

– На цей момент я повністю зосереджена на роботі. Організовую дегустації у різних локаціях, все більше заглиблююся у сферу українського вина і вивчаю всі її аспекти. Це не просто робота для мене, а справжня пристрасть, тож зараз я з великим задоволенням продовжую розвиватися у цьому напрямку.

Для мене важливо прищепити українському суспільству любов до свідомого споживання вина, для більшості з нас - це цілий незвіданий світ. А тепер, знаючи наскільки багатий та перспективний український сегмент виноробства, я просто відчуваю необхідність розповісти про це всім.

– Ви готові до нових стосунків? Можливо, ви вже зустріли чоловіка, який підкорив ваше серце?

– Поки що не зустріла того, хто б підкорив моє серце, але я готова до нових стосунків і завжди відкрита до кохання. Вірю, що коли прийде час, я знайду людину, з якою зможу побудувати щасливу і гармонійну сім’ю.

– Ви казали, що бажаєте Терену не помилитися з вибором. На вашу думку, він зробив помилку, коли не дав вам троянду?

– Я не можу назвати це помилкою, адже кожна людина має право на власний вибір, який підказує їй інтуїція. Ми всі - люди, і часом нам доводиться приймати складні і навіть дивні рішення, керуючись емоціями, а не логікою. Він обрав той шлях, який здався йому правильним, і я поважаю його вибір.

– Взагалі, як ви можете описати свій досвід участі в реаліті? Ви хотіли б взяти участь у якомусь іншому проєкті?

– Проект був для мене важливим випробуванням. Це була можливість подивитися на себе зі сторони, з іншої перспективи. Я побачила, які риси характеру мені потрібно розвивати, а які допомагають мені в житті. Це було як своєрідна перевірка на міцність, яка показала, на що я здатна. Досвід "Холостяка" надихнув мене бути впевненішою в собі і своїх бажаннях. Тому так, я б із задоволенням розглянула інші подібні пропозиції, бо саме в таких ситуаціях можливий особистісний розвиток.

Аліна на шоу "Холостяк" (скріншот)

– Якого чоловіка ви бачите поруч з собою? Опишіть свій ідеал

– Для мене ідеальний чоловік - це хтось старший, хто має силу характеру та здатний проявляти емпатію. Важливо, щоб людина розуміла мене, була надійною і не боялася виражати свої емоції, адже мені важко будувати стосунки з холодними чоловіками. Я не шукаю ідеального в усіх сенсах партнера, але для мене принциповим є те, щоб він був щирим і готовим будувати серйозні стосунки.

Я вірю, що для кожної людини Всесвітом визначена людина, з якою у вас буде ідеальний контакт і сподіваюсь, що зовсім скоро цю людину я зустріну.

– Ви плануєте дивитися нові випуски "Холостяка"?

– Так, обов’язково! Завжди цікаво побачити, як розвиватимуться події і чим все завершиться. Якщо Олександр та одна з учасниць проєкту зможуть побудувати справжні міцні стосунки, я буду безмежно за них рада. Бо кохання - це саме те, що необхідне усім нам у такі непрості часи.