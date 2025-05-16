Що відомо про блогерку Алхім: найгучніші скандали та скільки заробляє

Коротка біографія

Справжнє ім’я - Ганна Миколаївна Алхімова. Після шлюбу - Бурячено. Народилася 6 жовтня 1991 року в місті Тернівка, Дніпропетровська область.

Має юридичну освіту: з 2008 по 2014 рік навчалася у Дніпровському університеті імені Гончара на факультеті правознавства.

Працювала секретарем досудового засідання Жовтневому суді Дніпра, а згодом помічником адвоката.

Анна Алхім (скриншот)

Особисте життя

У 2017 році одружилася з бізнесменом Олександром Буряченком, з яким у 2018 році народила сина Володимира. У 2019 пара розійшлася. Причиною зокрема стали зради чоловіка.

У 2025-му блогерка ошелешила деталями про стосунки з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліним. Пара була разом два роки.

Блогерка з одруженим колишнім (фото: instagram.com/alkhim.a24)

Як Алхім стала популярною

Популярність здобула завдяки блогу в Instagram. У 2016 році знялася в кліпі гурту "НеАнгели". Також брала участь у проєктах на ТБ "Шалена зірка" та "Зірковий шлях".

Крім того, знімалася в короткометражному фільмі та навіть випускала музичні треки. Ообливу увагу до себе привертала скандальними висловлюваннями про особисте життя та політичні погляди.

Скільки заробляє Алхім

Основним джерелом доходу для неї є реклама в соцмережах. За одну Stories може отримувати від 1 тисячі євро.

Минулого року стало відомо, що середній місячний дохід може сягати понад 30 тисяч доларів. Також вона розповідала про заощадження у сумі понад 50 тисяч.

Що відомо про Алхім (скриншот)

Скандали за участю Алхім

Найбільшу увагу до блогерки привернули її висловлювання про Путіна та українську мову. Раніше вона публічно хвалила російського диктатора. Після повномасштабного вторгнення змінила думку, а у 2023-му заявила, що ніколи його не підтримувала.

Алхім не раз зазнавала критики за прослуховування російської музики, підтримку їхнього контенту та ведення блогу ворожою мовою. Не меншого резонансу викликали її слова про мешканців заходу України, яких вона назвала "заводом де*ілів".

Також вона розлютила відео під російську музику на тлі меморіалу загиблих українських героїв. Зазнавала критики за кадри розташування лікарні у Дніпрі, яка згодом зазнала ракетного удару.

І, звісно, цьогоріч Алхім запам’яталася демонстративною зневагою до української мови. Під час святкування хрестин вона закотила очі на прохання заспівати українською. Це викликало хвилю засудження в соцмережах, зокрема не змовчали Олена Мандзюк та Олександр Терен. В мережі вимагали притягнути блогерку до відповідальності.

За що Алхім отримала підозру

Правоохоронці відкрили три кримінальні провадження за статтями 161, 111 і 346 ККУ. Зазначимо, що 111 стаття стосується державної зради. Далі цією статтею має зайнятися СБУ. Сама блогерка відреагувала на цю новину іронічно, пожартувавши про обшуки.