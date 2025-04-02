Христина Решетнік жорстко пройшлася по коханках і одружених чоловіках

Дружина популярного телеведучого Григорія Решетніка Христина емоційно відреагувала на нещодавній скандал, що розгорівся навколо блогерки Анни Алхім та її одруженого колишнього .

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

"Обговорювали з подругами ситуацію про коханок і дружин. Дивно, що одні вірять, що чоловіки їх не використають і залишать сім'ї. А інші - терплять ці походи на ліво", - зазначила багатодітна мама.



Христина Решетнік висловилася про скандал з Алхім (скриншот)

У Stories дружина Решетніка також залишила "віконце" для запитань. Одна з підписниць зазначила, що "сумно через те, що чоловіки зраджують".

На що Христина відреагувала дуже емоційно.

"Зраджують козли, нарциси, егоїсти, хронічні ловеласи. Невпевнені в собі, безвідповідальні та з низькою самооцінкою. Зрада чоловіка чи жінки - це ознака слабкості", - наголосила вона.

Також дружина Решетніка зазначила, що в таких стосунках не потрібно залишатися.

"Головне - пам'ятайте, що ви маєте право на щастя і здорові стосунки. Якщо чоловік чи дружина вас не цінує, є ті, хто це буде робити", - зазначила Христина Решетнік.

Крім того, вона жорстко пройшлася по коханках.

"А ті жінки, які мають справу з одруженими, матимуть проблеми зі здоров'ям. Розбиваючи сім'ю, потрібно розуміти, що ефект бумеранга завжди спрацьовує", - підсумувала вона.



Христина Решетнік висловилася про коханок одружених чоловіків (скриншот)

Що відомо про скандал з Алхім

Днями скандальна блогерка Анна Алхім вирішила показати в мережі свого колишнього, з яким була у стосунках два роки. Ним виявився Костянтин Валеулін - співзасновник інвестиційно-промислової групи AES Group і колишній голова наглядової ради ФК "Металіст 1925". Відомо, що він перебуває у шлюбі з жінкою, яку звати Дар'я, і має доньку.

Користувачі мережі вже кілька днів обговорюють цей скандал. Хтось став на бік дружини, якій зрадили, а хтось підтримав коханку, яка наважилася про це публічно розповісти.

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