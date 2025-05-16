Что известно о блогерше Алхим: самые громкие скандалы и сколько зарабатывает

Краткая биография

Настоящее имя - Анна Николаевна Алхимова. После брака - Буряченко. Родилась 6 октября 1991 года в городе Терновка, Днепропетровская область.

Имеет юридическое образование: с 2008 по 2014 год училась в Днепровском университете имени Гончара на факультете правоведения.

Работала секретарем досудебного заседания в Октябрьском суде Днепра, а впоследствии помощником адвоката.

Анна Алхим (скриншот)

Личная жизнь

В 2017 году вышла замуж за бизнесмена Александра Буряченко, с которым в 2018 году родила сына Владимира. В 2019 году пара разошлась. Причиной в частности стали измены мужа.

В 2025-м блогерша ошарашила деталями об отношениях с женатым бизнесменом Константином Валеулиным. Пара была вместе два года.

Блогерша с женатым бывшим (фото: instagram.com/alkhim.a24)

Как Алхим стала популярной

Известность обрела благодаря блогу в Instagram. В 2016 году снялась в клипе группы "НеАнгелы". Также участвовала в проектах на ТВ "Шалена зірка" и "Зірковий шлях".

Кроме того, снималась в короткометражном фильме и даже выпускала музыкальные треки. Особое внимание к себе привлекала скандальными высказываниями о личной жизни и политических взглядах.

Сколько зарабатывает Алхим

Основным источником дохода для нее является реклама в соцсетях. За одну Stories может получать от 1 тысячи евро.

В прошлом году стало известно, что средний месячный доход может достигать более 30 тысяч долларов. Также она рассказывала о сбережениях в сумме более 50 тысяч.

Что известно об Алхим (скриншот)

Скандалы с участием Алхим

Наибольшее внимание к блогеру привлекли ее высказывания о Путине и украинском языке. Ранее она публично хвалила российского диктатора. После полномасштабного вторжения изменила мнение, а в 2023-м заявила, что никогда его не поддерживала.

Алхим не раз подвергалась критике за прослушивание российской музыки, поддержку их контента и ведение блога на враждебном языке. Не меньший резонанс вызвали ее слова о жителях запада Украины, которых она назвала "заводом де*илов".

Также она разозлила видео под русскую музыку на фоне мемориала погибших украинских героев. Подвергалась критике за кадры расположения больницы в Днепре, которая впоследствии подверглась ракетному удару.

И, конечно, в этом году Алхим запомнилась демонстративным пренебрежением к украинскому языку. Во время празднования крестин она закатила глаза на просьбу спеть на украинском. Это вызвало волну осуждения в соцсетях, в частности не смолчали Елена Мандзюк и Александр Терен. В сети требовали привлечь блогера к ответственности.

За что Алхим получила подозрение

Правоохранители открыли три уголовных производства по статьям 161, 111 и 346 УКУ. Отметим, что 111 статья касается государственной измены. Далее этой статьей должна заняться СБУ. Сама блогерша отреагировала на эту новость иронично, пошутив об обысках.