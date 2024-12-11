7 видів чаїв, які сприяють заспокоєнню та розслабленню

Деякі сорти чаю містять сполуки, які розслаблюють тіло і розум, що сприяє спокійному засинанню. До того ж такі напої не містять у своєму складі кофеїну.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Дієтолог Джеймі Адамс розповіла, що чай найбільш відомий тим, що містить антиоксиданти, такі як флавоноїди та катехіни, які допомагають боротися з окислювальним стресом в організмі. Чаї також містять невелику кількість мінералів, таких як калій, магній і марганець (залежно від типу).

Експерт назвав список найкращих чаїв без кофеїну, які не лише заспокоюють довгими холодними зимовими ночами, а й зміцнюють здоров’я.

Ромашковий чай

Як один із найпопулярніших видів трав’яних чаїв, ромашку часто використовують, щоб розслабитися після довгого дня та сприяти більш спокійному сну.

Ромашковий чай також може допомогти зменшити запалення та покращити травлення. Завдяки цим властивостям цей квітковий чай також підтримує здоров’я імунітету - ідеально підходить для сезону застуди та грипу.

М'ятний чай

Аромат перцевої м’яти не тільки заспокоює, але й надзвичайно смачний, освіжаючий і корисний для здоров’я. Напій відомий своєю здатністю полегшувати травний дискомфорт, здуття живота та нудоту, він також може допомогти розслабити м’язи та полегшити головний біль.

Ефірна олія м’яти перцевої, що міститься в її чаї, також пов’язана з полегшенням закладеності носа.

Імбирний чай

Імбир є потужним засобом для покращення травлення та уникнення нудоти. Він також має протизапальні властивості та може підтримувати здоров’я імунітету.

Його заспокійливий вплив на шлунково-кишковий тракт також може бути ефективним для зменшення здуття живота. Крім того, імбирний чай може допомогти полегшити закладеність і вологий кашель.

Чай з меліси

Такий чай можна пити перед сном, адже він має м’який цитрусовий смак і чудово розслабляє, а також допомагає зменшити стрес, занепокоєння та безсоння.

Вважається, що він також підтримує когнітивні функції та травлення. Цей трав'яний чай маж може бути потужним антиоксидантом, адже зменшує запалення в усьому тілі та захищає молекули вільних радикалів, що викликають захворювання.

Все завдяки вражаючій кількості рослинних сполук, які він містить, включаючи розмаринову кислоту, галову кислоту та флавоноїди .

Чай з гібіскусу

Він містить багато антиоксидантів, зокрема вітаміну С, який підтримує здоров’я імунітету.

Згідно з дослідженням на тваринах 2021 року, цей чай також багатий кверцетином, ще одним потужним імуностимулятором, який також може бути нейропротекторним.

Чай з гібіскусу також може покращити здоров’я серця завдяки своїй вражаючій здатності підтримувати артеріальний тиск і регуляцію рівня холестерину.

Чай з куркуми

Куркума є справжнім суперпродуктом, адже містить речовину під назвою куркумін - протизапальну сполуку, яка підтримує здоров’я суглобів, травлення та імунну функцію.

Чай з куркумою часто поєднують з імбиром, лимоном або медом, щоб посилити його користь для здоров’я всього організму.

Чай з квіток бузини

Бузина є поширеним інгредієнтом багатьох сиропів від кашлю та добавок для підвищення імунітету. Ця чудова ягода сповнена фітонутрієнтів, які зменшують запалення, а також сприяють здоров’ю серця, мозку та обміну речовин.