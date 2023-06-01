Як вибрати якісний чай: зверніть увагу на ці нюанси

У спеціалізованих магазинах, а також у звичайних супермаркетах в Україні, вибір чаю дуже великий. І вибрати якісний та смачний часом буває дуже складно. Однак, є чіткі фактори, які допоможуть вам зробити правильний вибір.

На які нюанси потрібно звернути увагу при купівлі чаю - читайте в матеріалі нижче.

Вивчіть упаковку

Це займе зовсім небагато часу, але дозволить вам не витратити гроші на неякісний продукт. Упаковка чаю має бути повністю герметичною – це основа для натурального чаю.

Чим довше пакет повністю закритий, тим довше зберігаються всі корисні якості заварки. Якщо на упаковці є хоча б один дефект – такий чай купувати не варто.

А в точках продажу чаю на вагу, дивіться на посуд, в якому його зберігають. Якщо це спеціальні банки, які щільно закупорені, то максимум, чим ви ще можете поцікавитися у продавця – як давно висипали чай у таку банку.

Або ж – просто попросіть дати понюхати. У свіжого та якісного чаю присутній свій насичений аромат.

Чай із добавками

Експерти також дали одну важливу рекомендацію тим, хто любить змішані сорти чаю або напій з додаванням різних інгредієнтів.

Якість добавок прямо пропорційна ціні чаю. У більш дешевих сортах, як правило, багато синтетики та ароматизаторів.

Тому варто вибирати заварку з дегідрованими, тобто висушеними натуральними субпродуктами. Такий чай значно дорожчий, але він корисніший і смачніший.

На що ще варто звернути увагу при купівлі чаю

Листя. В упаковці всі листочки повинні бути приблизно однакового розміру, без корінців і сміття. Листочок можна розгорнути й, якщо він кришиться - купувати не варто.

Запах. Аромат у чаю має бути легким і приємним. Не повинно бути запаху цвілі, пилу чи заліза.

Упаковка. Чай має бути у герметичному пакеті з фольги або поліетилену. А найкраще - такий герметичний пакет упакований додатково у картонну чи жерстяну коробку. На упаковці має бути вказана країна збору чаю та дата.