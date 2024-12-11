7 видов чаев, способствующих успокоению и расслаблению

Некоторые сорта чая содержат соединения, расслабляющие тело и разум, что способствует спокойному засыпанию. К тому же такие напитки не содержат в своем составе кофеина.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Диетолог Джейми Адамс рассказала, что чай наиболее известен тем, что содержит антиоксиданты, такие как флавоноиды и катехины, помогающие бороться с окислительным стрессом в организме. Чаи также содержат небольшое количество минералов, таких как калий, магний и марганец (в зависимости от типа).

Эксперт назвал список лучших чаев без кофеина, которые не только успокаивают долгими холодными зимними ночами, но и укрепляют здоровье.

Ромашковый чай

Как один из самых популярных видов травяных чаев, ромашку часто используют, чтобы расслабиться после долгого дня и способствовать более спокойному сну.

Ромашковый чай также может помочь уменьшить воспаление и улучшить пищеварение. Благодаря этим свойствам этот цветочный чай также поддерживает здоровье иммунитета - идеально подходит для сезона простуды и гриппа.

Мятный чай

Аромат перечной мяты не только успокаивает, но и очень вкусный, освежающий и полезный для здоровья. Напиток известен своей способностью облегчать пищеварительный дискомфорт, вздутие живота и тошноту, он может помочь расслабить мышцы и облегчить головную боль.

Эфирное масло мяты перечной, содержащейся в ее чае, также связано с облегчением заложенности носа.

Имбирный чай

Имбирь является мощным средством для улучшения пищеварения и избегания тошноты. Он также обладает противовоспалительными свойствами и может поддерживать здоровье иммунитета.

Его успокаивающее влияние на желудочно-кишечный тракт также может быть эффективным для уменьшения вздутия живота. Кроме того, имбирный чай может помочь облегчить заложенность и влажный кашель.

Чай из мелиссы

Такой чай можно пить перед сном, ведь он имеет мягкий цитрусовый вкус и отлично расслабляет, а также помогает уменьшить стресс, беспокойство и бессонницу.

Считается, что он поддерживает также когнитивные функции и пищеварение. Этот травяной чай может быть мощным антиоксидантом, ведь уменьшает воспаление во всем теле и защищает молекулы свободных радикалов, вызывающих заболевание.

Все благодаря поразительному количеству растительных соединений, которые он содержит, включая розмариновую кислоту, галловую кислоту и флавоноиды .

Чай из гибискуса

Он содержит много антиоксидантов, в частности витамина С, поддерживающего здоровье иммунитета.

Согласно исследованию на животных 2021 года, этот чай богат кверцетином, еще одним мощным иммуностимулятором, который также может быть нейропротекторным.

Чай из гибискуса также может улучшить здоровье сердца благодаря своей поразительной способности поддерживать артериальное давление и регуляцию уровня холестерина.

Чай из куркумы

Куркума является настоящим суперпродуктом, ведь содержит вещество под названием куркумин - противовоспалительное соединение, поддерживающее здоровье суставов, пищеварение и иммунную функцию.

Чай с куркумой часто совмещают с имбирем, лимоном или медом, чтобы усилить его пользу для здоровья всего организма.

Чай из бузины

Бузина является ингредиентом многих сиропов от кашля и добавок для повышения иммунитета. Эта замечательная ягода полна фитонутриентов, которые уменьшают воспаление, а также способствуют здоровью сердца, мозга и обмена веществ.