Чи можна пити чай при проблемах з тиском: тримайте чітку відповідь

Підвищений тиск, або гіпертонія, - небезпечний стан, який призводить до пришвидшеного зносу організму. При цьому корекція способу життя допоможе контролювати показники, тож треба стежити за тим, що ви їсте та п'єте. Якщо кава для гіпертоніків найчастіше під забороною, то щодо чаю не все так однозначно.

Дізнайтеся нижче з матеріалу Styler, як чай впливає на тиск.

Які показники тиску вважаються "ненормальними"?

За тиском треба стежити постійно людям зі встановленим діагнозом "гіпертонія": вживати ліки, призначені кардіологом, міряти тиск вранці і ввечері, записуючи показники до щоденника. Якщо у вас все в порядку, то тиск треба міряти раз на три місяці.

"Стежте за "робочим" тиском. І памʼятайте: якщо він вищий за 140/90 мм рт. ст. - це не норма! Навіть якщо почуваєтеся ви нормально! В цьому випадку обовʼязково запишіться на консультацію до кардіолога", - розповіла в Instagram кардіолог Наталя Іванюк.

За словами іншого спеціаліста, Наталії Федів, кожні 20 мм рт. ст. систолічного і 10 мм рт. ст. діастолічного тиску вдвічі збільшують ризик смерті від ішемічної хвороби серця, гострим проявом якої є інфаркт міокарда, та інсульту.

Як чай впливає на тиск?

Деякі дослідження на тваринах і клінічні випробування , опубліковані в науковому журналі NLM, говорять, що вж ивання чорного та зеленого чаю пов’язане зі зниженням артеріального тиску.

Які чаї корисні для гіпертоніків

Зелений чай

В статті журналу Nature говориться про те, що споживання зеленого чаю значно знижує тиск. Зазначимо, що в цьому аналізі були деякі обмеження, які свідчать про те, що результати слід вважати багатообіцяючими, а не переконливими.

Чорний чай

Як і зелений чай, дослідження опубліковані науковим виданням CPB, показують, що чорний чай може допомогти знизити артеріальний тиск, а також може мати властивості, які допомагають захистити серце.

Чай з гібіскусу (каркаде)

Стаття, опублікована виданням Research Gate, показує, що напої, виготовлені з Hibiscus sabdariffa L., також ефективно знижували артеріальний тиск. Хоча цей висновок є багатообіцяючим, він вимагає додаткових досліджень.

Позитивний вплив гібіскусу підтвердило і кілька рандомізованих клінічних досліджень, пише NML. В одному з них люди з гіпертонією протягом 4 місяців вживали по 10 г екстракту гібіскуса на день. Після закінчення протокольного періоду у цих людей спостерігалося значне зниження тиску.

Чай улун

Переваги чаю улун для артеріального тиску окремо не досліджувалися. Однак антиоксиданти в чаї улун такі ж, як і в зеленому та чорному чаї. Тому цілком можливо, що чай улун має подібні переваги при гіпертонії.

Однак його вплив на артеріальний тиск потребує додаткових досліджень.

У будь-якому разі варто пам'ятати, що все добре, що в міру.