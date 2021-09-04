По 7,40 или 16,40 грн? Какие на самом деле будут тарифы на отопление
В новом отопительном сезоне в Украине, который стартует в середине осени, тарифы на тепло правительство больше не будет контролировать, но цены станут устанавливать местные власти и "тепловики". В то же время еще не понятно, по какой стоимости в общинах будут закупать природный газ для населения и бюджетных организаций.
Внести ясность решил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Впрочем, его объяснения вызвали недоумение и возмущение у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, и привели к спору в студии.
- По словам Витренко (участвовал в передаче по видеосвязи из американского Сан-Франциско), цена на газ для населения будет на уровне 7,4 гривны за метр кубический.
"Предприятия теплокоммунэнерго могут покупать газ у кого угодно и по любой цене. Мы, как национальная компания, продает им газ по цене 7,4 гривны для потребностей населения. Для того чтобы люди больше не платили, были защищены. И мы обеспечиваем достаточный объем газа. Далее, сверх объема газа, который предусмотрен для потребностей населения - действует поточная рыночная спотовая цена", - рассказал руководитель "Нафтогаз Украины".
- Он также добавил, что тепловики должны поставлять тепло коммерческим компаниям по ценам, которые отображают рыночные.
- Витренко дал понять, что относительно бюджетных организаций теплокоммунэнерго, если будут брать газ для их нужд, то могут использовать этот объем по цене - как для населения, то есть 7,4 гривны.
"Предприятия теплокоммунэнерго могут, если они экономно используют газ, который они получают, у них его будет хватать и для потребностей бюджетных организаций. Мало того - не нужно никого пугать. Предприятия теплокоммунэнерго, которые поставляют газ бюджетным организациям, могут получать деньги от бюджетных организаций, которым будут выдавать соответствующие бюджеты, у которых есть эти деньги. Таким образом люди платить больше не будут", - высказался он.
На такое объяснения резко отреагировал Гройсман, который в эфире рассказал о получении общинами и тепловиками документа с выставленными ценами на тепло на уровне 16 439 гривен за 1 тысячу "кубов".
"Вы что, издеваетесь?! Вы приезжайте из Сан-Франциско сюда. Приезжайте в Киев, мы тогда поговорим... Он говорит абсолютные глупости!" - возмущался экс-премьер.
Гройсман напомнил, что весь бюджет на 2021 год был утвержден в конце 2020-го с указанной ценой газа по 8 гривен.
"Я уже не говорю о том, что вы в октябре месяце вышли как национальная компания "Нафтогаз" и сказали украинцам - покупайте газ по 4,70 гривны. Я правду говорю? Кто из вас купил газ по 4,70, поднимите руку (обратился к присутствующим в студии)? У меня вопрос - где газ по 4,70? А сегодня он уже 18 гривен стоит!" - рассказал экс-чиновник.
Видео: Юрий Витренко и Владимир Гройсман поспорили из-за тарифов на отопление
Напомним, в одобренном Кабмином прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.
Добавим также, что ранее стало известно, с какими проблемами столкнутся местные власти в отопительном сезоне.
Напомним, ранее в "Свободе слова Савика Шустера" рассказали, что украинцы думают о независимости.
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