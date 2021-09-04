По 7,40 или 16,40 грн? Какие на самом деле будут тарифы на отопление

В новом отопительном сезоне в Украине, который стартует в середине осени, тарифы на тепло правительство больше не будет контролировать , но цены станут устанавливать местные власти и "тепловики". В то же время еще не понятно, по какой стоимости в общинах будут закупать природный газ для населения и бюджетных организаций.

Впрочем, его объяснения вызвали недоумение и возмущение у бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, и привели к спору в студии.

По словам Витренко (участвовал в передаче по видеосвязи из американского Сан-Франциско), цена на газ для населения будет на уровне 7,4 гривны за метр кубический.

"Предприятия теплокоммунэнерго могут покупать газ у кого угодно и по любой цене. Мы, как национальная компания, продает им газ по цене 7,4 гривны для потребностей населения. Для того чтобы люди больше не платили, были защищены. И мы обеспечиваем достаточный объем газа. Далее, сверх объема газа, который предусмотрен для потребностей населения - действует поточная рыночная спотовая цена", - рассказал руководитель "Нафтогаз Украины".

Он также добавил, что тепловики должны поставлять тепло коммерческим компаниям по ценам, которые отображают рыночные.

по ценам, которые отображают рыночные. Витренко дал понять, что относительно бюджетных организаций теплокоммунэнерго, если будут брать газ для их нужд, то могут использовать этот объем по цене - как для населения, то есть 7,4 гривны.

"Предприятия теплокоммунэнерго могут, если они экономно используют газ, который они получают, у них его будет хватать и для потребностей бюджетных организаций. Мало того - не нужно никого пугать. Предприятия теплокоммунэнерго, которые поставляют газ бюджетным организациям, могут получать деньги от бюджетных организаций, которым будут выдавать соответствующие бюджеты, у которых есть эти деньги. Таким образом люди платить больше не будут", - высказался он.

На такое объяснения резко отреагировал Гройсман, который в эфире рассказал о получении общинами и тепловиками документа с выставленными ценами на тепло на уровне 16 439 гривен за 1 тысячу "кубов".

"Вы что, издеваетесь?! Вы приезжайте из Сан-Франциско сюда. Приезжайте в Киев, мы тогда поговорим... Он говорит абсолютные глупости!" - возмущался экс-премьер.

Гройсман напомнил, что весь бюджет на 2021 год был утвержден в конце 2020-го с указанной ценой газа по 8 гривен.

"Я уже не говорю о том, что вы в октябре месяце вышли как национальная компания "Нафтогаз" и сказали украинцам - покупайте газ по 4,70 гривны. Я правду говорю? Кто из вас купил газ по 4,70, поднимите руку (обратился к присутствующим в студии)? У меня вопрос - где газ по 4,70? А сегодня он уже 18 гривен стоит!" - рассказал экс-чиновник.

Видео: Юрий Витренко и Владимир Гройсман поспорили из-за тарифов на отопление

Напомним, в одобренном Кабмином прогнозе экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы говорится о том, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%.

Добавим также, что ранее стало известно, с какими проблемами столкнутся местные власти в отопительном сезоне.



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