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Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

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Украина, Вторник 22 июня 2021 12:49
Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть Фото: тарифы на коммуналку вырастут на треть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Документ размещен на сайте Минэкономики.

Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на третьСогласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

По прогнозу, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Напомним, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за май 2021 года выросли на 3,9%. За последний год тарифы поднялись на 35,3%.

По данным опроса Центра Разумкова, большинство (57%) опрошенных украинцев поддерживают сдерживание потребительских цен и коммунальных тарифов за счет повышения налогообложения крупного бизнеса, олигархов, и лишь 15% поддерживают ограничение вмешательства государства в образование цен и тарифов, выступают за то, чтобы они регулировались рынком.

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