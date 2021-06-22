Кабмин ожидает роста тарифов на отопление и горячую воду в этом году на треть

Тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут 33%. Такие данные содержит Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы, одобренный Кабинетом министров 31 мая 2021 года.

Согласно документу, в 2022 году тарифы вырастут на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

По прогнозу, тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.

Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.