По 7,40 чи 16,40 грн? Які насправді будуть тарифи на опалення

У новому опалювальному сезоні в Україні, який стартує в середині осені, тарифи на тепло уряд більше не контролюватиме , але ціни стане встановлювати місцева влада і "тепловики". Разом з тим ще не зрозуміло, за якою вартістю в громадах будуть закуповувати природний газ для населення і бюджетних організацій.

Втім, його пояснення викликали подив і обурення у колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, і призвели до суперечки в студії.

За словами Вітренко (брав участь у передачі по відеозв'язку з американського Сан-Франциско), ціна на газ для населення буде на рівні 7,4 гривні за метр кубічний.

"Підприємства теплокомуненерго можуть купувати газ у кого завгодно і за будь-якою ціною. Ми, як національна компанія, продає їм газ за ціною 7,4 гривні для потреб населення. Для того, щоб люди більше не платили, були захищені. І ми забезпечуємо достатній обсяг газу. Далі, понад обсяг газу, який передбачений для потреб населення - діє потокова ринкова спотова ціна", - розповів керівник "Нафтогаз України".

Він також додав, що тепловики повинні постачати тепло комерційним компаніям за цінами, які відображають ринкові.

за цінами, які відображають ринкові. Вітренко дав зрозуміти, що стосовно бюджетних організацій теплокомуненерго, якщо братимуть газ для їхніх потреб, то можуть використовувати цей обсяг за ціною - як для населення, тобто 7,4 гривні.

"Підприємства теплокомуненерго можуть, якщо вони економно використовують газ, який вони отримують, у них його буде вистачати і для потреб бюджетних організацій. Мало того - не потрібно нікого лякати. Підприємства теплокомуненерго, які постачають газ бюджетним організаціям, можуть отримувати гроші від бюджетних організацій, яким видаватимуть відповідні бюджети, у яких є ці гроші. Таким чином люди платити більше не будуть", - висловився він.

На таке пояснення різко відреагував Гройсман, який в ефірі розповів про отримання громадами і тепловиками документа з виставленими цінами на тепло на рівні 16 439 гривень за 1 тисячу "кубів".

"Ви що, знущаєтеся?! Ви приїжджайте з Сан-Франциско сюди. Приїжджайте до Києва, ми тоді поговоримо... Він говорить абсолютні дурниці!"- обурювався екс-прем'єр.

Гройсман нагадав, що весь бюджет на 2021 рік був затверджений наприкінці 2020-го з вказаною ціною газу по 8 гривень.

"Я вже не кажу про те, що ви в жовтні місяці вийшли як національна компанія "Нафтогаз" і сказали українцям - купуйте газ по 4,70 гривні. Я правду кажу? Хто з вас купив газ по 4,70, підніміть руку (звернувся до присутніх в студії)? У мене питання - де газ по 4,70? А сьогодні він вже 18 гривень коштує!" - розповів екс-чиновник.

Відео: Юрій Вітренко та Володимир Гройсман посперечалися через тарифи на опалення

Нагадаємо, в схваленому Кабміном прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки йдеться про те, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення у 2021 році зростуть 33%.

Додамо також, що раніше стало відомо, з якими проблемами зіткнеться місцева влада в опалювальному сезоні.



Нагадаємо, раніше у "Свободі слова Савіка Шустера" розповіли, що українці думають про здобуття незалежності.



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