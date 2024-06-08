ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК: чем все закончилось (видео)

Суббота 08 июня 2024 12:26
UA EN RU
66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК: чем все закончилось (видео) Зибров заявил, что ходил в ТЦК (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Полина Иваненко

Певец Павел Зибров, недавно представивший новую версию песни "Хрещатик", рассказал о том, что его вызвали в ТЦК.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом артист заявил в новом выпуске шоу "Ранок у великому місті", которое уже появилось на Facebook-странице программы.

Как Зибров сходил в ТЦК

В день, когда 66-летний Зибров снимал клип на обновленную песню о Крещатике, вместе с оркестром он ходил в ТЦК. По словам артиста, его звали обновить данные. Хотя раньше в Минобороны рассказывали, что это нужно делать мужчинам от 18 до 60 лет.

"Меня вызвали в ТЦК, уточнение данных. Да, меня. Говорят: "Еще попадаете под тот возраст, что надо отметиться". Ну я беру банду с духовыми дудками, военных со мной 40 человек, и мы под "Хрещатик" идем в ТЦК уточнять данные свои", - заявил певец.

"Подошли, там все разбежались. Старший лейтенант Зибров прибыл!" - добавил он.

66-летнего Павла Зиброва вызвали в ТЦК: чем все закончилось (видео)

Зиброва вызвали в ТЦК (скриншот)

Далее, по словам Зиброва, он услышал следующие слова: "Все нормально, все хорошо, все, идите спокойно". При этом певцу якобы сказали, что он годен.

Заявления украинских артистов о ТЦК

Известные мужчины уже не раз признавались, планируют ли они обновлять данные.

Так, хореограф Дмитрий Коляденко уверял, что уже скоро пойдет в ТЦК. По словам артиста, он не волнуется, ведь "сделал расклад на картах Таро", которые ему показали, что все будет хорошо.

А недавно стало известно, что ТЦК остановили Монатика прямо посреди Киева. Впоследствии певец объяснил, что с ним "вежливо" пообщались.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ветеран-доброволец, потерявший на войне ногу, станет ведущим популярного телешоу.

Кроме этого, недавно Николас Карма узнал, сколько стоит "лук" штурмовика из полка "Сафари".

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел Зибров ТЦК Звезды шоу-бизнеса Мобилизация в Украине
NEWS
За уничтожение кораблей и самолетов. Какие "премии" выплачивают в ВСУ за успехи на поле боя
За уничтожение кораблей и самолетов. Какие "премии" выплачивают в ВСУ за успехи на поле боя