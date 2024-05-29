Чи потрібно військовозобов'язаним до 25 років оновлювати дані: пояснення Міноборони

Усі військовозобов'язані в Україні повинні оновити свої облікові дані. Йдеться про громадян віком від 18 до 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Нагадаємо, в Україні зменшили призовний вік чоловіків з 27 до 25 років. Проте це не звільняє чоловіків до 25 років від оновлення персональних даних.

Згідно з законом про мобілізацію, всі військовозобов'язані віком від 18 років зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Зробити це потрібно до 16 липня 2024 року.

Уточнити персональні дані через мобільний застосунок "Резерв+" або особисто у територіальних центрах комплектації (ТЦК) чи центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).