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До Дня Києва: Зібров потужно оновив пісню "Хрещатик" і презентував кліп з оркестром

Київ, Неділя 26 травня 2024 09:44
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До Дня Києва: Зібров потужно оновив пісню "Хрещатик" і презентував кліп з оркестром Артист змінив важливий рядок (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)
Автор: Поліна Іваненко

Народний артист України Павло Зібров до Дня Києва випустив оновлену версію своєї легендарної пісні "Хрещатик", яку виконав разом з Військовим оркестром 8-го
навчального Чернігівського центру Державної спеціальної служби транспорту.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), нова версія пісні сподобалася фанам.

Зібров представив оновлену версію "Хрещатика"

У новому варіанті пісні слова та сенси змінені, нині Зібров співає: "Я і друзів розумів і ворогів не зміг прощати". Саме так артист виконує цей трек з початку повномасштабної війни, але до цього він не оновлював запис і зробив це вперше.

Цю композицію було створено ще у 1994 році. Музику писав сам Зібров, а текст робив Герой України Юрій Рибчинський. Пісня швидко стала популярною, за цей час вийшло чимало її версій.


На своїй сторінці в Instagram Зібров звернувся до киян та привітав їх з Днем міста. Артист виклав щемливий допис.

"Київ - це джерело давніх легенд і культурного багатства. Він мужньо витримав багато подій, бачив людей, які творили історію України. Нехай місто каштанів завжди буде для вас джерелом натхнення, мирним містом, де здійснюються мрії, і де серце наповнюється любов’ю до рідного краю", - написав співак.

Як реагує мережа

Нова версія пісні сподобалася мережі. У коментарях під відео юзери пишуть:

  • "Гордість за свою Україну, впевненість в Перемозі - тільки такі почуття від пісні!"
  • "Велика пісня про Велике місто від Великого співака!"
  • "Золоті вуса України"
  • "Вітаю! Подарунок до дня Києва! Дякую!"
  • "Вже 30 років виконує свій суперхіт "Хрещатик" легенда українського шансону Павло Зібров!".

До слова, раніше стало відомо, коли і як каштан став символом Києва.

Окрім цього, нещодавно ми розповідали, як виглядає красуня-дружина Артема Довбика.

Під час створення матеріалу було використано джерела: кліп Зіброва на YouTube, його допис в Instagram.

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Київ Павло Зібров Хрещатик Зірки шоу-бізнесу
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