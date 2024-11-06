5 дітей і 10 онуків: що треба знати про сім’ю Дональда Трампа

До своєї політичної кар'єри Дональду Трампу вдалося побудувати династію з багатомільйонним спадком, брендом і великою кількістю нерухомості. Наразі цей бренд і назва стали синонімом Республіканської партії, на яку мають вплив різні члени його родини.

І поки політик знову готується повернутися до Білого дому, давайте згадаємо, що відомо про родину Дональда. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна (проєкт Styler).

Дональд Трамп-молодший

Він народився у 1977 році і є старшою дитиною новообраного президента США та його першої дружини, покійної Івани Трамп. Після закінчення Університету Пенсильванії Трамп-молодший подався у сімейний бізнес та приєднався до Trump Organization.

Наразі він займає посаду виконавчого віце-президента цієї компанії та зосереджений на розвитку інтересів компанії в сфері нерухомості, роздрібної торгівлі, комерційної діяльності, готелів і гольфу, про що зазначається в його біографії.

Трамп-молодший також обрав для себе політичний шлях, оскільки, як заявлялося у пресі, став рушійною силою у тому, аби його батько знову обрав Джей Ді Венса кандидатом у віце-президенти.

Дональд Трамп-молодший виховує п'ятьох дітей, які народилися в його шлюбі з Ванесою Трамп: Кай, Дональд III, Трістан, Спенсер та Хлоя.

Дональд Трамп-молодший (фото: facebook.com/DonaldJTrumpJr)

Середня дитина Дональда Трампа народилася у 1981 році. Як і її старший брат, Іванка закінчила Університет Пенсильванії, а після почала працювати теж у сімейному бізнесі.

У 2014 році вона заснувала власний модний бренд. У 2017 Іванка пішла з організації Трампа та перебралася жити у Вашингтон, аби працювати там старшим радником свого батька в Білому домі. Цю посаду вона займала чотири роки, коли її батько був на посаді президента США минулого разу.

"Я дуже люблю свого батька, але цього разу я вирішую поставити на перше місце маленьких дітей і приватне життя, яке ми створюємо як сім'я. Я не планую займатися політикою", - говорила Іванка в листопаді 2022 року.

Разом із чоловіком Джаредом Кушнером вона виховує трьох дітей: Арабеллу, Джозефа і Теодора.

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Ерік Трамп

Це молодша дитина Дональда та Івани Трамп. Ерік народився у 1984 році, і у 2015 називав свого батька "неймовірно смішною людиною".

"Його гумор справді одна з найкращих якостей, але люди цього не бачать. Про це не почуєте в новинах, коли він говорить серйозні речі, але він дуже смішна і неймовірно практична людина", – казав Ерік в одному зі своїх інтерв'ю.

Він також пішов у сімейний бізнес і наразі займає посаду виконавчого віце-президента у Trump Organization.

Разом із дружиною Ларою чоловік виховує двох дітей - Люка і Керолайн.

Ерік Трамп (фото: instagram.com/erictrump)

Тіффані Трамп

Це донька Дональда Трампа і його другої дружини, Марли Мейплз. Четверта дитина Трампа народилася у 1993 році. Вона закінчила Університет Пенсильванії, а після отримала ступінь юриста у Джорджтаунському університеті у 2020 році.

У 2022 Тіффані вийшла заміж за свого обранця Майкла Булоса, і тоді батько проводжав доньку до вівтаря.

Наразі робоча діяльність Тіффані зосереджена на реформі кримінального правосуддя та національній кібербезпеці.

Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Беррон Трамп

Хлопець народився у 2006 році, і це єдина дитина Дональда та його нинішньої обраниці Меланії. У травні хлопець закінчив Оксбриджську Академію і наразі вчиться у Нью-Йоркському університеті.

"Він дитина з дуже високими здібностями, але він більше не дитина. Він просто перейшов межу та залишив дитинство. У нього все чудово", - розповідав Дональд у коментарі Daily Mail.

Беррон Трамп (фото: wikipedia)

Кімберлі Гілфойл, обраниця Дональда Трампа-молодшого

Вона була ведучою Fox News з 2006 по 2018 рік, а також відкрито підтримувала свого свекра, особливо під час телевізійних виступів.

Кімберлі Гілфойл (фото: instagram.com/kimberlyguilfoyle)

Лара Трамп, обраниця Еріка

Жінка стала однією з керівниць Національного комітету Республіканської партії.

"Наша сім'я стикалася з погрозами смерті. Життя не готує вас до того, що доведеться в реальному часі спостерігати, як хтось намагається вбити людину, яку ви любите", - говорила Лара, маючи на увазі замах на Дональда Трампа, який стався влітку.

Фото з соцмереж Лари Трамп (фото: instagram.com/laraleatrump)

Кай Трамп

Старша з онуків Трампа, дочка Трампа-молодшого, також тепло відгукується про дідуся:

"Для мене він звичайний дідусь. Він дає нам цукерки та газовані напої, коли наші батьки не бачать," – говорила дівчина.

Онука новообраного президента, як відомо, обожнює грати у гольф.

Кай Трамп з дідусем (фото: instagram.com/kaitrumpgolfer)

Що відомо про вибори у США

Вибори в Америці відбулися цього вівторка, 5 листопада. Після того, як всі голоси були підраховані, стали відомі результати - переміг Дональд Трамп. Він здобув більшу кількість голосів, аніж його конкурентка - Камала Гарріс.

Трамп вже оголосив себе новообраним президентом, і інавгурація, як відомо, відбудеться у січні наступного року.