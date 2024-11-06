Коли Трамп почне "зупиняти війну" в Україні та чи зателефонує Путіну: думка політолога

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп неодноразово наголошував, що в разі перемоги він почне закінчувати війни у світі. Вже найближчими днями він може почати з дзвінка російському диктатору Володимиру Путіну.

Старший науковий співробітник інституту оборонних досліджень (RUSI, Лондон) Тім Вілласі-Вілсі допускає, що після перемоги на виборах, Трамп дійсно може зателефонувати Путіну.

"Будь-який такий дзвінок створить очікування врегулювання шляхом переговорів, а обговорення, можливо, почнуться в перші місяці 2025 року", - сказав Вілласі-Вілсі.

На думку Фесенка, такий дзвінок цілком можливий, але він не вирішить питання переговорів. Політолог пояснив, що для того, щоб вони почалися, потрібно призначити модераторів з боку Трампа, Путіна та українського президента Володимира Зеленського.

"Причому переговори поки що можуть бути тільки неформальними. Спочатку потрібно домовитися, в якому форматі, де вони можуть проходити і яким буде порядок денний. Путін може погодитися, але висуватиме неприйнятні для України "бажанки". Переговори можуть бути, але дуже складні, і я не чекаю швидких результатів", - зазначив він.

Фесенко вважає, що з високою ймовірністю Трамп ініціює переговори про припинення бойових дій по всій лінії фронту і, можливо, з відмовою в членстві в НАТО.

"Але це не переговори на умовах Росії. Путін хоче більше односторонніх поступок від України. А це вже не дуже вигідно Трампу, адже це буде сприйматися не тільки як поразка України, а і як поразка США. Для нього більш прийнятний умовний компроміс. Чи погодиться Путін? Ніхто не знає. Як і обіцяв, Трамп може ініціювати переговори, до того, як стане президентом. Але швидкого результату не буде", - каже політолог.