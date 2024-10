Кандидат від республіканців. Що відомо про Дональда Трампа і що він говорив про Україну

Зміст:

Дональд Трамп: хто він

Дональд Джон Трамп – 78-річний політик та мільярдер, який побудував сімейну бізнес-імперію.

Народився у Нью-Йорку. У школі мав проблеми з поведінкою, тому за рішенням батьків продовжив навчання у спеціалізованій військовій академії. Там він успішно виступав на спортивних змаганнях, був відзначений за організацію різних подій. Потім Трамп вступив до Фордгамського університету та в Уортонську школу бізнесу, де здобув ступінь бакалавра з економіки.

Після завершення навчання працював у компанії батька, яка займалася будівництвом недорогого житла в Брукліні та Квінсі та була успішна на той момент. Дональду Трампу вдалося масштабувати родинний бізнес, і вже у 1988 він заробив перший мільярд доларів, а згодом навіть ліцензував власне ім'я.

До міжнародного конгломерату нерухомості TheTrump Organization наразі входять елітні апартаменти на Манхеттені Trump Tower, хмарочос Trump World Tower, готель "Лас-Вегас", готель та башта Chicago, готель та башта New York, готелі у різних країнах і мережі казино Trump Entertainment Resorts, майданчики для гольфу, пляжні клуби та курорти.

Фото: Трамп побудував кар'єру в галузі нерухомості (Getty Images)

Дональд Трамп став широко відомим американцям завдяки реаліті-шоу "Кандидат". Протягом 14 сезонів він оцінював підприємців-початківців, які змагалися за однорічний початковий контракт на 250 тис. доларів з The Trump Organization.

Також він знявся в епізодичних ролях у фільмах "Сам удома 2", "Принц із Беверлі Хіллз", "Няня", "Кохання з повідомленням", серіалі "Секс і місто".

У 2021 році став власником медіакомпанії Trump Media & Technology Group, яка випустила платформу Truth Social – вебпортал та мобільний застосунок, що позиціонується як аналог соцмережам Х та Facebook.

Президент з двома імпічментами

У 2015 році Дональд Трамп пішов у велику політику, ставши кандидатом у президенти США від Республіканської партії з гаслом "Make America great again" (з англ. "Зробимо Америку знову великою").

Його опоненткою була Гілларі Клінтон. Передвиборчі прогнози пророкували перемогу демократці Клінтон. В ході голосування вона отримала на 3 млн голосів більше, проте через особливості виборчої системи США Трамп переміг, отримавши більше підтримки у ключових штатах.

Президентство Дональда Трампа запам'яталося жорсткою політикою щодо мігрантів та рішенням про будівництво стіни на кордоні з Мексикою, скасуванням реформи охорони здоров'я Обами, найбільшим за 30 років скороченням податків. Він обмежив торгівлю з Китаєм, переніс посольство США в Ізраїлі до Єрусалиму, був першим за 25 років американським президентом, який зустрівся з лідером Північної Кореї.

До того ж Трамп став першим в історії очільником Білого дому з двома імпічментами, хоча його відсторонення з посади не відбулося.

Перша спроба оголошення імпічменту була пов'язана з Україною. За даними обвинувачення, у 2019 році Дональд Трамп чинив тиск на президента України Володимира Зеленського, намагаючись схилити українську владу розслідувати причетність до корупційних схем сина Джо Байдена Гантера, в обмін на фінансову і військову допомогу. Таким чином Трамп намагався усунути свого головного опонента на виборах 2020.

Фото: Дональд Трамп був 45-м президентом США (Getty Images)

Вдруге імпічмент Трампу оголосили після президентських виборів 2020, на яких він програв Байдену. За тиждень до завершення повноважень Трампа звинуватили у заклику до заколоту, коли той підбурював своїх прихильників до штурму Капітолія.

Стосовно діяльності Трампа також були відкриті кримінальні провадження. За 4 справами йому висунули 80 звинувачень. Серед них втручання у вибори, заволодіння секретними документами Білого дому, фальсифікація бізнес-документів, щоб приховати виплати порноакторці Стормі Деніелс "за мовчання" про надання інтимних послуг.

Трамп на виборах-2024

Дональд Трамп ще у 2022 році оголосив про намір брати участь у виборах 47-го президента США. Республіканська партія офіційно затвердила його кандидатуру у серпні 2024.

Передвиборча програма Трампа "Agenda 47" включає зокрема:

суворіші правила для освітніх закладів (надання повноважень батькам і місцевим шкільним радам наймати та звільняти директорів і вчителів);

жорстку імміграційну політику (скасування пільг, права на громадянство за народженням для нелегальних мігрантів, заборона приймати біженців);

скасування кліматичних норм (вихід із Паризької кліматичної угоди щодо обмеження викидів), збільшення видобутку нафти, газу та вугілля;

запровадження універсальних тарифів на іноземні товари, та 100% мита на товари з країн, які не використовують американський долар у міжнародній торгівлі;

поступове припинення всього імпорту товарів першої потреби з Китаю, припинення інвестування американськими компаніями в Китаї;

зниження податків для населення та скасування податків на чайові для працівників ресторанного бізнесу;

запровадження смертної кари для наркоторговців, наркокартелів і торговців людьми.

Ще до старту президентської кампанії 2024 відбулися дебати Дональда Трампа з Джо Байденом як потенційних кандидатів на вибори від Республіканської та Демократичної партій. Їх підсумки західні експерти та ЗМІ назвали більш успішними для Трампа.

Незабаром чинний президент США Джо Байден оголосив, що не братиме участі у виборах 5 листопада, і підтримав кандидатуру віцепрезидентки Камали Гарріс від демократів.

Фото: дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс (Getty Images)

Наступні дебати Трамп провів уже з Гарріс, і їх результати виявилися не на його користь. За даними соцопитування CNN, 63% глядачів дебатів віддали перемогу Камалі Гарріс, і лише 37% вважали успішнішим виступ Дональда Трампа.

Рейтинги підтримки кандидатів на кінець вересня 2024 свідчать, що кандидат від республіканців відстає від опонентки на кілька відсоткових пунктів. У ключових штатах саме Гарріс має перевагу.

Що Дональд Трамп говорив про війну в Україні

Колишній президент США відомий своїм суперечливим ставленням до війни в Україні.

Трамп різко критикував президента України, звинувативши його в небажанні йти на угоду з Росією. За його словами, український лідер "відмовився укласти угоду", яка могла б запобігти руйнуванню країни.

"Цих міст більше немає, а ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовилася укласти угоду. Не було такої угоди, яка не була б кращою за нинішню ситуацію. Україна зруйнована і не підлягає відновленню", – заявив Трамп.

Також він звинувачував чинну адміністрацію Білого дому за збільшення військової допомоги Україні. На його думку, ця допомога мала б надаватися в кредит, а не у вигляді "подарунка".

"Щоразу, коли Зеленський приїжджає в нашу країну, він їде з 60 мільярдами доларів. Він, ймовірно, найбільший торговець на Землі", – казав Трамп.

Кандидат від республіканців підкреслював, що у разі його обрання президентом він "виведе Америку з війни" та швидко закінчить конфлікт телефонними дзвінками до президентів РФ та України: “Я буквально тієї ж ночі, як стане відомо про мою перемогу, зателефоную двом людям: Путіну та Зеленському. Ми укладемо угоду протягом 24 годин”.

Одним зі способів для завершення війни Трамп вважає зниження цін на енергоносії вдвічі чи більше протягом року після вступу на посаду:"Путін не зможе воювати з нафтою по 40 доларів".

Раніше Трамп неодноразово наголошував, що має "хороші стосунки" з кремлівським лідером. За словами американського політика, він "дуже добре ладнав" із Володимиром Путіним і "багато з ним розмовляв", коли був президентом.

Фото: Володимир Зеленський представив Дональду Трампу План перемоги (Getty Images)

Водночас після недавньої зустрічі з Володимиром Зеленським у США, яка до останнього була під питанням, Дональд Трамп сказав, що має "чудові відносини" з президентом України та хоче відвідати нашу країну, але не уточнив, коли це може статися.

З його вуст лунали фрази про те, що "Україна проходить через пекло" і це "жахлива ситуація".

Також Дональд Трамп наголосив на необхідності "справедливої ​​угоди для всіх" і додав, що багато чого дізнався на переговорах з українським лідером, де йому представили План перемоги.

При підготовці використовувалися: публікації Forbes, CNN, The Guardian, The Washington Post, The Hill, інформація з Wikipedia.