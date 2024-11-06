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Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)

Середа 06 листопада 2024 18:45
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Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото) Як українці відреагували на перемогу Трампа у мемамх (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У США обрали нового президента й ним став Дональд Трамп. І хоча підрахунок голосів ще триває, вже відомо, що він набрав 277 голосів з 270 потрібних та здобув перемогу в усіх ключових штатах. Українці миттєво відреагували на цю новину - мемами та різноманітними дописами у соцмережах.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало найсмішніші жарти та картинки, якими українці описують своє ставлення до новобраного президента США.

Результат виборів у США не став несподіванкою, бо було зрозуміло, що шанси у Трампа дуже великі. І вже зранку соцмережі вибухнули мемами, картинками та жартами про його перемогу.

Від світових трендів не відстають й українці, які по-різному реагує на цю новину: для когось майже вже "кінець світу" та початок третьої світової, а хтось ставиться більш спокійно та пропонує іншим просто набратися терпіння, займатися своїми справами та не перейматися через обрання Трампа.Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)

Як українці реагують на перемогу Трампа (скриншоти)

Українці встигли пожартувати про те, що Трамп пообіцяв закінчити війну за 24 години та нагадали, що відлік часу пішов. А ще згадали старі та підзабуті меми з новобраним президентом США.

Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)Смішні українські меми про вибори в США і перемогу Трампа (фото)

Як українці реагують на перемогу Трампа (скриншоти)

Раніше ми писали про те, що нашумілий прогноз "Сімпсонів" про вибори в США не справдився.

А ще розповідали про те, як 78-річний Дональд Трамп тримає себе у формі.

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