5 детей и 10 внуков: что нужно знать о семье Дональда Трампа

До своей политической карьеры Дональду Трампу удалось построить династию с многомиллионным наследием, брендом и большим количеством недвижимости. В настоящее время этот бренд и название стали синонимом Республиканской партии, на которую оказывают влияние разные члены его семьи.

И пока политик снова готовится вернуться в Белый дом, давайте вспомним, что известно о семье Дональда. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Дональд Трамп-младший

Он родился в 1977 году и является старшим ребенком новоизбранного президента США и его первой жены, покойной Иваны Трамп. После окончания Университета Пенсильвании Трамп-младший стал заниматься семейным бизнесом и присоединился к Trump Organization.

Он занимает должность исполнительного вице-президента этой компании и сосредоточен на развитии интересов компании в сфере недвижимости, розничной торговли, коммерческой деятельности, гостиниц и гольфа, о чем говорится в его биографии.

Трамп-младший также выбрал для себя политический путь, поскольку, как заявлялось в прессе, стал движущей силой для того, чтобы его отец снова выбрал Джей Ди Венса кандидатом в вице-президенты.

Дональд Трамп-младший воспитывает пятерых детей, родившихся в его браке с Ванессой Трамп: это Кай, Дональд III, Тристан, Спенсер и Хлоя.

Дональд Трамп-младший (фото: facebook.com/DonaldJTrumpJr)

Средний ребенок Дональда Трампа родился в 1981 году. Как и ее старший брат, Иванка окончила Университет Пенсильвании, а после начала работать тоже в семейном бизнесе.

В 2014 году она основала свой модный бренд. В 2017 году Иванка ушла из организации Трампа и перебралась жить в Вашингтон, чтобы работать там старшим советником своего отца в Белом доме. Эту должность она занимала четыре года, когда ее отец занимал должность президента США в прошлый раз.

"Я очень люблю своего отца, но в этот раз я решаю поставить во главу угла маленьких детей и частную жизнь, которую мы создаем как семья. Я не планирую заниматься политикой", - говорила Иванка в ноябре 2022 года.

Вместе с мужем Джаредом Кушнером она воспитывает троих детей: Арабеллу, Джозефа и Теодора.

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Эрик Трамп

Это младший ребенок Дональда и Иваны Трамп. Эрик родился в 1984 году, и в 2015 называл своего отца "невероятно смешным человеком".

"Его юмор действительно одно из лучших качеств, но люди этого не видят. Об этом не услышите в новостях, когда он говорит серьезные вещи, но он очень смешной и невероятно практичный человек", - говорил Эрик в одном из своих интервью.

Он также пошел в семейный бизнес и занимает должность исполнительного вице-президента в Trump Organization.

Вместе с женой Ларой мужчина воспитывает двоих детей - Люка и Кэролайн.

Эрик Трамп (фото: instagram.com/erictrump)

Тиффани Трамп

Это дочь Дональда Трампа и его второй жены, Марли Мэйплз. Четвертый ребенок Трампа родился в 1993 году. Она окончила Университет Пенсильвании, а затем получила степень юриста в Джорджтаунском университете в 2020 году.

В 2022 году Тиффани вышла замуж за своего избранника Майкла Булоса, и тогда отец вел дочь к алтарю.

Рабочая деятельность Тиффани сосредоточена на реформе уголовного правосудия и национальной кибербезопасности.

Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Беррон Трамп

Парень родился в 2006 году, и это единственный ребенок Дональда и его нынешней избранницы Мелании. В мае парень окончил Оксбриджскую Академию и сейчас учится в Нью-Йоркском университете.

"Он ребенок с очень высокими способностями, но он больше не ребенок. Он просто перешел границу и покинул детство. У него все отлично", – рассказывал Дональд в комментарии Daily Mail.

Беррон Трамп (фото: wikipedia)

Кимберли Гилфойл, избранница Дональда Трампа-младшего

Она была ведущей Fox News с 2006 по 2018 год, а также открыто поддерживала своего свекра, особенно во время телевизионных выступлений.

Кимберли Гилфойл (фото: instagram.com/kimberlyguilfoyle)

Лара Трамп, избранница Эрика

Женщина стала одной из руководительниц Национального комитета Республиканской партии.

"Наша семья сталкивалась с угрозами смерти. Жизнь не готовит вас к тому, что придется в реальном времени наблюдать, как кто-то пытается убить человека, которого вы любите", - говорила Лара, имея в виду покушение на Дональда Трампа, которое произошло летом.

Фото из соцсетей Лары Трамп (фото: instagram.com/laraleatrump)

Кай Трамп

Старшая из внуков Трампа, дочь Трампа-младшего, также тепло отзывается о дедушке:

"Для меня он обычный дедушка. Он дает нам конфеты и газированные напитки, когда наши родители не видят", - говорила девушка.

Внучка новоизбранного президента, как известно, обожает играть в гольф.

Кай Трамп с дедушкой (фото: instagram.com/kaitrumpgolfer)

Что известно о выборах в США

Выборы в Америке прошли в этот вторник, 5 ноября. После того, как все голоса были подсчитаны, стали известны результаты - победил Дональд Трамп. Он получил большее количество голосов, чем его конкурентка - Камала Гаррис.

Трамп уже объявил себя новоизбранным президентом, и инаугурация, как известно, состоится в январе следующего года.