Это очень круто! 18-летняя украинка стала лучшей легкоатлеткой планеты (видео)

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира (Фото: коллаж РБК-Украина)

Ярослава Магучих признана победительницей в номинации "Восходящая звезда". Чемпионка поделилась планами

Украинская спортсменка Ярослава Магучих стала самой лучшей легкоатлеткой мира. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) назвала 18-летнюю чемпионку победительницей в номинации "Восходящая звезда".

Награду девушке вручил в Монако первый вице-президент федерации украинец Сергей Бубка.

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира (Фото: worldathletics.org)

Год назад Ярослава пробовала свои силы и номинировалась на World Athletics Awards, но тогда в финал не попала.

Девушка призналась, что очень счастлива после нынешней победе и высокой награды. А также поделилась планами на будущее и рассказала в комментарии "5 каналу", что полным ходом идет тренировка к соревнованиям в Токио-2020, и уже в декабре в Польше состоятся сборы.

"Среди всех спортсменов мира тебя выбирают и поэтому это очень круто, что твой труд видят люди из других стран и ценят, приветствуют его", - сияет Ярослава.

Видео: Ярослава Магучих поделилась впечатлениями после награды

Магучих недавно была признана лучшей юной спортсменкой Европы. В октябре на чемпионате мира в Дохе (Катар) она установила мировой рекорд среди юниоров по прыжкам в высоту - 2,04 метра - и завоевала серебряную награду.

Ярослава Магучих - одна из самых перспективных легкоатлеток мира (Фото: facebook.com/olympicua)

Также у легкоатлетки есть "золото", которое она завоевала на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет - тогда Ярославе было 17 лет.

Кроме того, перед этим спортсменка из Днепра летом 2019-го на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине получила "серебро" и переписала мировую историю по прыжкам в высоту и став самой молодой атлеткой, которая преодолела планку высотой 2 метра.

Ярослава Магучих установила мировой рекорд в возрастной категории (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Ярослава Магучих родом из Днепра. Еще ребенком родители отдали ее на каратэ - этим видом боевых искусств занимается ее старшая сестра Анастасия (сейчас у нее серебрянная медаль чемпионата Европы и коричневый пояс), но девочка пристрастилась к легкой атлетике: бегу с барьерами, прыжками в длину и высоту.

Среди серьезных увлечений Ярославы - рисование в стиле абстракции.

Ярослава Магучих (Фото: instagram.com/rosya_dp)

Магучих имеет звание Мастер спорта международного класса.

Сейчас девушка учится на первом курсе в Днепровском высшем училище физической культуры.

Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира (Фото: Getty Images)