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Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по самбо: подробности триумфа (фото)

STYLERНовости спорта    12.11.2019 - 19:15
Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по самбо: подробности триумфа (фото)
Анастасия Сапсай стала чемпионкой мира по самбо (Фото: коллаж РБК-Украина_

Украинские спортсмены на ЧМ по самбо завоевали 2 золотые медали и 4 бронзовые

Украинка Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо, который состоялся в Чонджу (Южная Корея). Спортсменка из Черкасс в финале категории свыше 80 килограммов уверенно победила представительницу Беларуси Марию Кондтратьеву. Об этом передали в пресс-службе Федерации самбо Украины.

Отмечается, что в заключительный день чемпионата мира среди мужчин и женщин наши самбисты получили две награды.

Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Чонджу (Фото: sambo.net.ua)

Так, кроме медали Сапсай, трофей в Украину повезет также Петр Давыденко, который получил второе призовое место в весовой категории до 90 килограммов.

Петр Давыденко на чемпионате мира по самбо получил "бронзу" (Фото: sambo.net.ua)

Сапсай перед этим в 2019-м стала победительницей ІІ Европейских игр в Минске, а ранее - завоевала "серебро" континентального форума в Хихоне.

По итогам чемпионата мира украинская сборная везет домой 6 наград - 2 золотые медали и 4 бронзовые, также 2 "серебряных" кубка за вторые места в командном зачете у женщин и в боевом разделе.

Украинка завоевала &quot;золото&quot; чемпионата мира по самбо: подробности триумфа (фото)

Украинские спортсмены на чемпионате мира по самбо завоевали 2 золотые медали и 4 бронзовые (Фото: sambo.net.ua)

Анастасия Сапсай - мастер спорта Украины международного класса по борьбе самбо. Перед этим она стала двукратной чемпионкой Европы на соревнованиях в Афинах в 2018 году и Минске в 2017 году.

Украинка завоевала &quot;золото&quot; чемпионата мира по самбо: подробности триумфа (фото)

Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Чонджу (Фото: fire.ck.ua)

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