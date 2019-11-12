Украинка завоевала "золото" чемпионата мира по самбо: подробности триумфа (фото)

Украинские спортсмены на ЧМ по самбо завоевали 2 золотые медали и 4 бронзовые
Украинка Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо, который состоялся в Чонджу (Южная Корея). Спортсменка из Черкасс в финале категории свыше 80 килограммов уверенно победила представительницу Беларуси Марию Кондтратьеву. Об этом передали в пресс-службе Федерации самбо Украины.
Отмечается, что в заключительный день чемпионата мира среди мужчин и женщин наши самбисты получили две награды.
Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Чонджу (Фото: sambo.net.ua)
Так, кроме медали Сапсай, трофей в Украину повезет также Петр Давыденко, который получил второе призовое место в весовой категории до 90 килограммов.
Петр Давыденко на чемпионате мира по самбо получил "бронзу" (Фото: sambo.net.ua)
Сапсай перед этим в 2019-м стала победительницей ІІ Европейских игр в Минске, а ранее - завоевала "серебро" континентального форума в Хихоне.
По итогам чемпионата мира украинская сборная везет домой 6 наград - 2 золотые медали и 4 бронзовые, также 2 "серебряных" кубка за вторые места в командном зачете у женщин и в боевом разделе.
Украинские спортсмены на чемпионате мира по самбо завоевали 2 золотые медали и 4 бронзовые (Фото: sambo.net.ua)
Анастасия Сапсай - мастер спорта Украины международного класса по борьбе самбо. Перед этим она стала двукратной чемпионкой Европы на соревнованиях в Афинах в 2018 году и Минске в 2017 году.
Анастасия Сапсай завоевала золотую медаль на чемпионате мира по самбо в Чонджу (Фото: fire.ck.ua)