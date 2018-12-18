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Украинка Билодид возглавила рейтинг лучших дзюдоисток мира

Новости » Спорт    18.12.2018 - 17:56
Украинка Билодид возглавила рейтинг лучших дзюдоисток мира
Фото: Дарья Билодид (eju.net)

В общем рейтинге она занимает четвертое место

Украинка Дарья Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира в весовой категории до 48 килограмм. Об этом сообщается в обновленном рейтинге международной федерации дзюдо.

Самая молодая чемпионка мира в истории, уверенно лидирует, имея преимущество в 17 пунктов перед ближайшей преследовательницей, дзюдоисткой из Монголии Уранцецег Мунхбат.

В общем рейтинге (с учетом всех весовых категорий) Билодид занимает четвертое место.

В 2015 году в возрасте 15 лет Билодид впервые выиграла чемпионат мира U-18, в 2016 защитила титул. В 2017 году она выиграла чемпионат Европы среди взрослых, когда ей было 17 лет.

В нынешнем году еще 17-летняя спортсменка стала чемпионкой мира среди взрослых, а уже в возрасте 18 лет выиграла золото на чемпионате мира среди молодежи.

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