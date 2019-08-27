100 дней президентства Зеленского: какую "оценку" дали украинцы

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Владимир Зеленский стал главой государства 100 дней назад. В сети обсудили действия президента

Владимир Зеленский 100 дней назад вступил в должность президента Украины. Глава государства продолжил внешнеполитический курс страны, распустил Верховную Раду и после проведения досрочных выборов получил в парламенте 9-м созыва единоличное большинство своей политсилы "Слуга народа", провел кадровые перестановки и инициировал ряд новшеств, совершил 5 международных официальных визитов... и запомнился многим гражданам публичными "разносами" чиновников, пляжными фото и кулинарными предпочтениями.

Аналитики, политологи, эксперты и простые пользователи сети оценили результаты "стодневки". Мнения звучат разные, и реакция на преодоление Зеленским символического рубежа у многих напрямую зависит от политических взглядов.

Президент Владимир Зеленский в День флага Украины в Киеве (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Известный журналист Виталий Портников на своей Facebook-странице отметил, что у Зеленского "очень простая и ясная задача" - избранный голосами охлократического большинства он должен стать президентом государственником.

"От того, в какой мере удастся это Зеленскому за последующие 100 дней и понимает ли он вообще важность и неизбежность такой задачи, будет зависеть вектор грядущего развития страны и масштаб кризиса, который нам еще предстоит пережить", - написал он.

Фото: скрин facebook.com/portnikov

Как следует из опроса КМИС, планка, выставленная гражданами Зеленскому на первые 100 дней президентства, изначально была высока: люди ожидали, прежде всего, снижения коммунальных тарифов, внесения законопроекта о снятии неприкосновенности с депутатов, судей и президента, а также начала прямых мирных переговоров с оккупированными территориями на Донбассе и Москвой.

Владимир Зеленский (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Политтехнолог Тарас Загородний, политолог Кирилл Сазонов, эконом-географ, академик Петр Масляк, директор Центра стратегических разработок Андрей Ницой, политтехнолог Александр Кочетков, полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов, директор центра "Украинский студии стратегических исследований" Юрий Сиротюк и политтехнолог Сергей Гайдай в комментариях для журналистки издания "Вголос" Яны Федюры разъяснили чаяния людей и рассказали, что по их мнению показали 100 дней президентства Зеленского.

Фото: скрин facebook.com / Denys Matiuk

Мнения обычных украинцев в сети полярные - звучит как жесткая критика Зеленского на посту президента Украины, так и хвалебные и оптимистические отзывы относительно обновления власти.

Президент Владимир Зеленский в Одессе покупался в море (Фото: скрин)

И мы по-прежнему ждем реальных действий на благо народа, а не слов;

100 дней Зеленского - без своего парламента, правительства, без своих руководителей силовых структур. Когда только "ленивый" не пытался его судить и критиковать, выстоял достойно. Легче критиковать, а давайте поможем ему построить достойную страну для наших детей и внуков.

Очень запомнился фонтан, шаурма, "Лига смеха" и то, как гарант отдыхал на пляже, в то время как Волкер поехал на Донбасс, а Порошенко принимал участие в Крестном ходе в честь религиозного государственного праздника Крещения Руси.

Скрин комментариев (facebook.com/www.rbc.ua)

Хватит шоу. В артистических данных убедились. Ждем выполнения обещаний.

Что делал. Привыкал, знакомился, усаживался на новом месте... говоруны;

Эти сто дней показали: чуда не будет. Президент неудачно играет роль президента. Первая леди играет роль первой леди с таким лицом, что хочется сказать "фу", глава Офиса, который веселится с гоу-гоу-герлз под шампанское и Гимн Украины. Пресс-секретарь, которая если и открывает рот, так только чтобы ляпнуть какую-то очередную феерическую глупость... я уже молчу о Верховной Раде, куда набрали людей просто по объявлениям. Ну и электорат, который потребляет весь этот винегрет между очередными сериями "Сватов". Кушайте, а не обляпайтесь.

Это адаптационный период. Он присущ на любой работе. Поэтому нам в государстве просто необходима институционная память. К сожалению в культуре передачи власти она отсутствует. И это очень плохо для госуправления. Власть все время равняется на Запад, но когда получает эту реальную власть, забывает про простые, элементарные правила управления. И эти правила придумали, установили не отдельные государства, это наука управления.

Чем запомнилось? Фонтан, шаурма, Я вам ничего не должен, я вам ничего не обещал, возвращение России в ПАСЕ, увеличение зарплат депутатам и чиновникам АП, поцелуй лысого, красные труселя, повышение цен, Роттердам+ это оказывается хорошо для страны.... что еще... белая шляпа на Майдане... может что-то пропустил, но положительного для страны ничего не вижу....

Лучше бы было, если бы он в эти 100 дней ничего не делал, а читал Конституцию;

Я, например, запомнил, что Торонто - столица Канады.

На международной арене "он уважать себя заставил". Внутри страны саботаж и игнор его заявлений, просьб, проектов... Еще немного осталось. Больше ждали.

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Красивые слова, чувственные фото с женой, пока все, но почему-то от этого все в экстазе и надеятся на радикальные действия.

Хоть один президент набрался смелости и начал наводить порядок в стране. А то все двадцать лет президенты в рот смотрели олигархам;

Он сделал очень много. Снятие санкций с России и возвращение в ПАСЕ. Сколько "украинцев" вернулось назад из-за рубежа: и Коломойский, и Партнов, и еще куча всяких заробитчан времен "овоща". А зарплаты поднял - правда только чиновникам его окружения и депутатам, но поднял. А цены на электроэнергию и газ снизил - правда, для Коломойского и Ахметова, но снизил. А сколько друзей, кумовей и друзей друзей посадил вокруг себя - правда в кресла, но посадил же ведь. А сколько выпустил из тюрем - правда, сепаров, но выпустил.

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Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в Мариуполе убежал от толпы через работающий фонтан. Забавный момент попал на видео, и в сети оно сразу набрало массу просмотров и комментариев.

Также мы писали о том, что в начале июля пресс-служба президента Владимира Зеленского оконфузилась, перепутав в анонсе на сайте столицу Канады Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

Добавим, что ранее Владимиру Зеленскому подарили школьный учебник по истории Украины и мира и посоветовали детальнее изучить исторические события 1939 года, чтобы точно знать, когда "война ворвалась в наш дом".