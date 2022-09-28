10-річна школярка знову передала ЗСУ 10 тисяч гривень: "коли буде перемога, я собі ще назбираю"

В Одеській області 10-річна Дарія Безугла знову передала на потреби захисників України 10 тисяч гривень. Ці кошти дівчинці зібрали волонтери, зворушені минулою пожертвою школярки, яка обрізала довгі коси та продала їх, щоб допомогти бійцям ЗСУ.

Як юна українка продовжує підтримувати нашу армію - читайте у матеріалі нижче.

Тоді дівчинка отримала за свою 58-сантиметрову косу суму 10 400 гривень, і передала на початку серпня ці гроші військовим.

Волосся Дарія ростила чотири роки. А ідея вирушити до перукаря і зробити нову зачіску, щоби так зібрати кошти для ЗСУ, у неї з'явилася під час повномасштабної війни.

Відео: як 10-річна Дарія Безугла з Одеської області вирішила допомогти захисникам України

Вчинок дівчинки захопив українців, і волонтери та благодійники у Львові запросили юну одеситку на екскурсію.

Коли Дарія в середині вересня приїхала туди, їй передали ту саму суму, отриману під час продажу коси.

10-річна Дарія Безугла продала волосся, щоб допомогти воїнам ЗСУ (фото: suspilne.media)

Школярку такий подарунок дуже здивував, при цьому одразу вирішила знову направити кошти на допомогу бійцям на фронті.

Відео: волонтери повернули Дарійці суму, яку вона пожертвувала для бійців ЗСУ

Наразі ці гроші стали одними з перших у зборі на новий позашляховик, який необхідний на передовій на півдні України воїнам, які звільняють ці території, йдеться у сюжеті ТСН.

На придбання транспорту слід зібрати 300 тисяч гривень. І ось завдяки внеску Даринки та інших волонтерів вже вдалося зібрати чверть необхідної суми.

10-річна Дарія Безугла допомагає бійцям ЗСУ звільняти Херсонщину (фото: скріншот з відео)

Як розповіла керівник волонтерського центру Інга Кординовська, коли вона повідомила про це нашим захисникам під Херсоном, вони "теж плакали та кажуть, що вражені дітьми".

"Хоча їм дуже шкода, що маленьким українцям доводиться зараз проходити через такі виклики", - передала вона слова військових.

Сама ж Даринка зізнається, що дуже хотіла зробити свій внесок на підтримку ЗСУ, тому для неї було важливо передати кошти бійцям. А одразу після перемоги України вона назбирає грошей і купить щось для себе.

Дарина хоче зробити покупки для себе вже після перемоги України (фото: tsn.ua)

"Я і моя сім'я, як і всі українці, хочемо, щоб ЗСУ якнайшвидше перемогли ворога, і коли буде перемога України, я собі ще назбираю коштів і куплю щось корисне", - зазначила школярка.

Відео: 10-річна Дарія Безугла знову допомогла військовим ЗСУ