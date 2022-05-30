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9-летняя украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ: видео невероятного поступка

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 20:28
9-летняя украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ: видео невероятного поступка Девушка обрезала волосы, чтобы помочь украинской армии (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

9-летняя Кира Губина из Чернигова остригла свои длинные волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Ребенок войну видел собственными глазами. В частности, она вместе с родителями, младшей сестрой и двумя старшими братьями месяц просидела в подвале. Об этом сообщает ТСН.

Как девушка решилась на такой шаг

Многодетная семья Губиных живет на окраине Чернигова. Они еще не успели довести до строя новый дом, а оккупанты его уже уничтожили.

Впервые при жизни ножницы касались волос девочки. Родители еще в детстве решили не стричь волосы Киры. Все потому, что оно было редкого рыжего цвета.

Пойти на такой шаг девочка решила через войну.

"Просто хотела мира и все просто хотела что-то сделать для наших Вооруженных сил Украины", - говорит Кира.

9-летняя украинка обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ: видео невероятного поступкаДевушка обрезала волосы, чтобы помочь украинской армии (скрин с видео)

Парикмахерша Антонина Нехай рассказала, что Кира не первый ребенок, который продает волосы. Раньше подростки тратили деньги на собственные прихоти, а теперь помогают собственной армии.

"Гордость была от того, что у нас такие дети, такое растет поколение, хочет свой вклад сделать в то, что сейчас происходит", - говорит женщина.

Мама с папой наблюдали за процессом и не сдерживали эмоций.

4 пучка Кириных волос весили 80 граммов веса, но длина достигает 60 сантиметров. Девушка говорит, что короткие косы ей уже начинают нравиться.

За отрезаны волосы семья получила три с половиной тысячи гривен и перечислили их на Вооруженные силы Украины.

Ранее мы сообщали, что маленький украинец изготавливает и продает браслеты, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что украинцы обманывают россиян и забирают их деньги на нужды ВСУ.

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Вооруженные силы Украины
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