10-летняя школьница снова передала ВСУ 10 тысяч гривен: "когда будет победа, я себе еще насобираю"
В Одесской области 10-летняя Дарина Безугла снова передала на нужды защитников Украины 10 тысяч гривен. Эти средства девочке собрали волонтеры, растроганные прошлым пожертвованием школьницы, которая обрезала длинные косы и продала их, чтобы помочь бойцам ВСУ.
Как юная украинка продолжает поддерживать нашу армию - читайте в материале ниже.
Тогда девочка получила за свою 58-сантиметровую косу сумму в 10 400 гривен, и передала в начале августа эти деньги военным.
Волосы Дарина растила четыре года. А идея отправиться к парикмахеру и сделать новую прическу, чтобы так собрать средства для ВСУ, у нее появилась во время полномасштабной войны.
Видео: как 10-летняя Дарина Безугла из Одесской области решила помочь защитникам Украины
Поступок девочки восхитил украинцев, и волонтеры и благотворители во Львове пригласили юную одесситку в гости на экскурсию.
Когда Дарина в середине сентября приехала туда, ей передали ту же сумму, полученную при продаже косы.
10-летняя Дарина Безугла продала волосы, чтобы помочь воинам ВСУ (фото: suspilne.media)
Школьницу такой подарок очень удивил, при этом она сразу решила снова направить средства на помощь бойцам на фронте.
Видео: волонтеры вернули Дарине сумму, которую она пожертвовала для бойцов ВСУ
Теперь эти деньги стали одними из первых в сборе на новый внедорожник, который необходим на передовой на юге Украины воинам, освобождающим эти территории, говорится в сюжете ТСН.
На приобретение транспорта нужно собрать 300 тысяч гривен. И вот, благодаря взносу Дарины и других волонтеров, уже удалось собрать четверть необходимой суммы.
10-летняя Дарина Безугла помогает бойцам ВСУ освобождать Херсонщину (фото: скриншот с видео)
Как рассказала руководитель волонтерского центра Инга Кордыновская, когда она сообщила об этом нашим защитникам под Херсоном, они "тоже плакали и говорят, что поражены детьми".
"Хотя им очень жаль, что маленьким украинцам приходится проходить сейчас через такие вызовы", - передала она слова военных.
Сама же Даринка признается, что очень хотела внести свой вклад в поддержку ВСУ, поэтому для нее было важно передать средства бойцам. А сразу после победы Украины она насобирает денег и купит что-нибудь и для себя.
Дарина хочет сделать покупки для себя уже после победы Украины (фото: tsn.ua)
"Я и моя семья, как и все украинцы, хотим, чтобы ВСУ как можно скорее победили врага, и когда будет победа Украины, я себе еще насобираю средств и куплю что-то полезное", - отметила школьница.
Видео: 10-летняя Дарина Безугла снова помогла военным ВСУ
Напомним, что еще в мае мы писали о 9-летней девочке Кире из Чернигова, которая тоже обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ.
Также аналогичным способом поддержала защитников Украины и школьница София из Черновцов.