10-летняя школьница снова передала ВСУ 10 тысяч гривен: "когда будет победа, я себе еще насобираю"

В Одесской области 10-летняя Дарина Безугла снова передала на нужды защитников Украины 10 тысяч гривен. Эти средства девочке собрали волонтеры, растроганные прошлым пожертвованием школьницы, которая обрезала длинные косы и продала их, чтобы помочь бойцам ВСУ.

Как юная украинка продолжает поддерживать нашу армию - читайте в материале ниже.

Тогда девочка получила за свою 58-сантиметровую косу сумму в 10 400 гривен, и передала в начале августа эти деньги военным.

Волосы Дарина растила четыре года. А идея отправиться к парикмахеру и сделать новую прическу, чтобы так собрать средства для ВСУ, у нее появилась во время полномасштабной войны.

Видео: как 10-летняя Дарина Безугла из Одесской области решила помочь защитникам Украины

Поступок девочки восхитил украинцев, и волонтеры и благотворители во Львове пригласили юную одесситку в гости на экскурсию.

Когда Дарина в середине сентября приехала туда, ей передали ту же сумму, полученную при продаже косы.

10-летняя Дарина Безугла продала волосы, чтобы помочь воинам ВСУ (фото: suspilne.media)

Школьницу такой подарок очень удивил, при этом она сразу решила снова направить средства на помощь бойцам на фронте.

Видео: волонтеры вернули Дарине сумму, которую она пожертвовала для бойцов ВСУ

Теперь эти деньги стали одними из первых в сборе на новый внедорожник, который необходим на передовой на юге Украины воинам, освобождающим эти территории, говорится в сюжете ТСН.

На приобретение транспорта нужно собрать 300 тысяч гривен. И вот, благодаря взносу Дарины и других волонтеров, уже удалось собрать четверть необходимой суммы.

10-летняя Дарина Безугла помогает бойцам ВСУ освобождать Херсонщину (фото: скриншот с видео)

Как рассказала руководитель волонтерского центра Инга Кордыновская, когда она сообщила об этом нашим защитникам под Херсоном, они "тоже плакали и говорят, что поражены детьми".

"Хотя им очень жаль, что маленьким украинцам приходится проходить сейчас через такие вызовы", - передала она слова военных.

Сама же Даринка признается, что очень хотела внести свой вклад в поддержку ВСУ, поэтому для нее было важно передать средства бойцам. А сразу после победы Украины она насобирает денег и купит что-нибудь и для себя.

Дарина хочет сделать покупки для себя уже после победы Украины (фото: tsn.ua)

"Я и моя семья, как и все украинцы, хотим, чтобы ВСУ как можно скорее победили врага, и когда будет победа Украины, я себе еще насобираю средств и куплю что-то полезное", - отметила школьница.

Видео: 10-летняя Дарина Безугла снова помогла военным ВСУ