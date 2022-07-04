Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка

В Черновцах школьница София остригла длинные волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Об этом на Facebook-странице сообщила мама девочки Анна Мартин.

По словам женщина, вес срезанных волос стоил пять тысяч гривен, еще тысячу добавили благотворители.

Вырученные деньги передали на покупку тепловизора и дальномера для одного из подразделений.

"Наши прекрасные косы отрастут, а сейчас нужно сохранить жизни наших воинов и защитников. И хоть это очень маленькая частичка нужной суммы. Мы верим в победу!" - говорится в сообщении.

В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)

В комментариях пользователи удивлены поступком девочки и пишут, что родители правильно воспитали девушку.

Вы молодцы, удачи вам;

Гордимся такой красавицей;

Настоящая патриотка. Заодно взрослее стала;

Здоровья и счастья, такой доченькой гордятся родители. Молодец;

Софийка - молодец! Ей, кстати, с короткой стрижкой красивее;

Респект и большое уважение родителям за такое прекрасное воспитание;

Гордимся Софией и родителями, что такое солнышко воспитали.

В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)