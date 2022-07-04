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Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка

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Черновцы, Понедельник 04 июля 2022 12:18
Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)
Автор: Татьяна Самарук

В Черновцах школьница София остригла длинные волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.

Об этом на Facebook-странице сообщила мама девочки Анна Мартин.

По словам женщина, вес срезанных волос стоил пять тысяч гривен, еще тысячу добавили благотворители.

Вырученные деньги передали на покупку тепловизора и дальномера для одного из подразделений.

"Наши прекрасные косы отрастут, а сейчас нужно сохранить жизни наших воинов и защитников. И хоть это очень маленькая частичка нужной суммы. Мы верим в победу!" - говорится в сообщении.

Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка

В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)

В комментариях пользователи удивлены поступком девочки и пишут, что родители правильно воспитали девушку.

  • Вы молодцы, удачи вам;
  • Гордимся такой красавицей;
  • Настоящая патриотка. Заодно взрослее стала;
  • Здоровья и счастья, такой доченькой гордятся родители. Молодец;
  • Софийка - молодец! Ей, кстати, с короткой стрижкой красивее;
  • Респект и большое уважение родителям за такое прекрасное воспитание;
  • Гордимся Софией и родителями, что такое солнышко воспитали.

Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступкаШкольница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступкаШкольница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступкаШкольница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступкаШкольница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка

В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)

Добавим, что такие невероятные поступки детей не единичны. Ранее 9-летняя украинка также обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ.

Также мы писали, что школьница из Испании пожертвовала своими волосами ради спасения 6-летней львовянки.

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Вооруженные силы Украины волосы
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