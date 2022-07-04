Школьница из Черновцов обрезала длинные волосы, чтобы помочь ВСУ: фото невероятного поступка
В Черновцах школьница София остригла длинные волосы, чтобы помочь Вооруженным силам Украины.
Об этом на Facebook-странице сообщила мама девочки Анна Мартин.
По словам женщина, вес срезанных волос стоил пять тысяч гривен, еще тысячу добавили благотворители.
Вырученные деньги передали на покупку тепловизора и дальномера для одного из подразделений.
"Наши прекрасные косы отрастут, а сейчас нужно сохранить жизни наших воинов и защитников. И хоть это очень маленькая частичка нужной суммы. Мы верим в победу!" - говорится в сообщении.
В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)
В комментариях пользователи удивлены поступком девочки и пишут, что родители правильно воспитали девушку.
- Вы молодцы, удачи вам;
- Гордимся такой красавицей;
- Настоящая патриотка. Заодно взрослее стала;
- Здоровья и счастья, такой доченькой гордятся родители. Молодец;
- Софийка - молодец! Ей, кстати, с короткой стрижкой красивее;
- Респект и большое уважение родителям за такое прекрасное воспитание;
- Гордимся Софией и родителями, что такое солнышко воспитали.
В Черновцах школьница обрезала длинные волосы, чтобы помочь армии (facebook.com/Анна Мартин)
Добавим, что такие невероятные поступки детей не единичны. Ранее 9-летняя украинка также обрезала волосы, чтобы помочь ВСУ.
Также мы писали, что школьница из Испании пожертвовала своими волосами ради спасения 6-летней львовянки.