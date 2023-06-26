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Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії, є жертви

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Понеділок 26 червня 2023 16:36
Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії, є жертви Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська обстріляли місто Нікополь з важкої артилерії. В результаті обстрілу загинули двоє людей, ще один - отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram.

Окупанти поцілили по приватному підприємству Нікополя.

"Вбили двох його працівників - 51-річну жінку та 50-річного чоловіка", - написав Лисак.

Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У підприємстві в результаті російського обстрілу є руйнування. Наслідки атаки уточнюються.

Фото: Війська РФ обстріляли Нікополь з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські окупанти щоденно атакують Дніпропетровську область. Під ворожі удари найчастіше потрапляє Нікополь та район.

Окупанти для ударів по Нікополю активно використовують важку артилерію. Внаслідок таких атак у місті нерідко руйнуються та пошкоджуються будинки, газопроводи та ЛЕП, іноді гинуть люди.

Нагадаємо, що 19 червня російські військові обстріляли Нікополь. Тоді унаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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