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Міністр оборони Британії про Storm Shadow: значно вплинули на перебіг війни в Україні

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Понеділок 26 червня 2023 18:54
Міністр оборони Британії про Storm Shadow: значно вплинули на перебіг війни в Україні Фото: Бен Воллес, голова Міноборони Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британські далекобійні ракети Storm Shadow вже вплинули на перебіг бойових дій в Україні.

Про це заявив міністр оборони Британії Бен Воллес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами глави Міноборони Британії, Storm Shadow "значно вплинули" на перебіг війни.

При цьому Воллес наголосив, що таке озброєння було "майже безпомилковим" під час атак на російську логістику.

Storm Shadow для України

Нагадаємо, 11 травня Воллес заявив, що його країна передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow, які можуть бити по цілях на відстані понад 250 кілометрів. Їхній запуск здійснюється за допомогою авіації.

Вже за тиждень міністр оборони Британії розповів, що бійці ЗСУ почали використовувати такі ракети для знищення росіян.

Після заяв про постачання подібного озброєння дедалі частіше з'являється інформація про удари по об'єктах росіян на тимчасово окупованих територіях.

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Великобританія ракети Війна Росії проти України
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