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ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій області

Новость на русском →
Донбас, Понеділок 26 червня 2023 13:25
ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій області Фото: ЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили оборони повернули під свій контроль село Рівнопіль, що у Волноваському районі Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр в Telegram.

"Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі", - написала вона.

Для довідки

Рівнопіль - село в Україні, знаходиться у Волноваському районі Донецької області.

ЗСУ звільнили ще одне село у Донецькій областіЗСУ звільнили село Рівнопіль Донецької області (на карті поки що зміни не внесені/deepstatemap.live)

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. Рівнопіль став дев'ятим населеним пунктом, який вдалося звільнити ЗСУ з початку контрнаступу. До цього списку також увійшли: Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки. Крім того, 24 червня стало відомо, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

За підсумками останнього тижня ЗСУ продовжують просуватися на сході, зокрема вдалося подолати від 1 до 2 км на кожному з напрямків. На півдні з початку контрнаступу вдалося звільнити вже 130 кв. км території.

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