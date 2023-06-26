Президент України Володимир Зеленський доручив посилити кримінальну відповідальність за неналежне утримання укриттів та ненадання до них доступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №353 .

РНБО визнала незадовільною роботу із забезпечення готовності укриттів до їх використання за призначенням у містах Київ, Запоріжжя, Херсон, Чернігів, Харків, Миколаїв, Одеса, Суми, Дніпро, Конотоп, Біла Церква, а також у Запорізькій та Сумській областях, Житомирському районі Житомирської області, Білоцерківському районі Київської області та Конотопському районі Сумської області.

З огляду на це Кабміну, обласним та Київській міській військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування слід вжити невідкладних заходів для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівних працівників та інших посадових осіб, що відповідають за утримання та експлуатацію укриттів у населених пунктах, де ситуація визнана незадовільною.

За результатами вжитих заходів слід поінформувати Апарат РНБО до 30 червня.

Що має зробити Кабмін?

Уряд має внести до 31 липня до Верховної ради пропозиції щодо змін до:

Кримінального кодексу - щодо посилення кримінальної відповідальності посадових осіб за неналежне утримання, експлуатацію укриттів та за незабезпечення безперешкодного цілодобового доступу населення до них;

Кодексу України про адміністративні правопорушення - щодо встановлення (посилення) відповідальності посадових осіб, балансоутримувачів (власників) за неналежне утримання, експлуатацію та незабезпечення цілодобового доступу населення до укриттів;

Закону України "Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності" - щодо встановлення відповідальності субʼєктів містобудування за неналежне проектування та будівництво захисних споруд цивільного захисту.

Окрім того, Кабміну визначено ще низку завдань. Зокрема:

уряд має визначити статус укриттів як таких, що мають стратегічне значення для забезпечення захисту населення;

визначити посадову особу зі складу Кабміну, що координуватиме та контролюватиме процес приведення обʼєктів до належного стану;

забезпечити проведення системних заходів щодо перевірки стану укриттів;

створити комісію на чолі з віце-премʼєр-міністром з відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури для перевірки стану мостових споруд.

До того ж, обласні та Київська міська військова адміністрація мають:

забезпечити до 30 червня вилучення з електронних мап укриттів тих обʼєктів, які не можуть використовуватися населенням для укриття;

привести до 25 липня в належний стан наявні укриття, забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них;

вжити заходів щодо нарощування фонду укриттів, щоб забезпечення доступу до них для 100 % населення.

Трагедія у Києві

І ніч проти 1 червня росіяни вдарили по Києву балістичними ракетами, та українські військові збили усі повітряні цілі.

Втім уламки ракет впали біля поліклініки в Деснянському районі столиці, де люди не могли потрапити до укриття. Внаслідок події загинули дві жінки та дитина.

Після цього було затримано чотирьох осіб - першого заступника Деснянської РДА, директора медустанови та його заступника, а також охоронця.

Окрім того, суд відправив директора департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука під цілодобовий домашній арешт.

Після інциденту в Україні розпочалися перевірки всіх укриттів. 23 червня пройшло засідання РНБО, на якому обговорили результати перевірок. Зеленський анонсував кадрові рішення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.