ЗСУ зачистили західний берег каналу Сіверський Донець-Донбас, - Сирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського .

Він опублікував відео з камери GoPro військових 1 роти 1 механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Саме ці військові розгромили третій батальйон 57 гвардійської мотострілецької бригади РФ.

"Нашим воїнам вдалося зачистити плацдарм ворога на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас", - написав Сирський.

На відео також показана успішна евакуація пораненого бійця.

Контрнаступ ЗСУ

Українські бійці продовжують вести контрнаступальні дії. Відомо, що наші захисники звільнили вже 9 населених пунктів. Зокрема, сьогодні у Міноборони повідомили про деокупацію Рівнополя у Донецькій області.

До того ж, Сили оборони звільнили кілька позицій під Красногорівкою, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

Протягом тижня наші війська вдалося просунутися від 1 до 2 км на кожному з напрямків на сході. На півдні вдалося звільнити вже 130 кв. км території.

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