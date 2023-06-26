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"Просуваємося вперед". У ЗСУ розповіли про успіхи на Мелітопольському напрямку

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Україна, Понеділок 26 червня 2023 21:06
"Просуваємося вперед". У ЗСУ розповіли про успіхи на Мелітопольському напрямку Фото: Військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові змогли просунутись на 1,5 кілометра на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня.

Зазначається, що військові закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.

"Росіяни намагаються відновити втрачені позиції у районі нещодавно звільненої Новодарівки. Минулої доби на півдні знищено 146 окупантів, 229 поранено, четверо потрапили в полон", - йдеться у заяві.

Шершень додав, що також ЗСУ змогли вразити 15 одиниць озброєння та техніки. Також було знищено склад боєприпасів ворога.

Ситуація біля Мар'їнки

В ефірі телемарафону Шершень повідомив, що росіяни не полишають спроб захопити Мар'їнку, майже всі ворожі штурми були відбиті. Окупанти завдали авіаудару поблизу Красногорівки.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Також речника об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку розповів, що окупанти обстріляли Авдіївку з авіації, а також з артилерії атакував сусідні населені пункти.

Наступ ЗСУ

Українські військові продовжують проводити контрнаступальні дії в Україні. За цей час бійцям вдалося деокупувати дев'ять населених пунктів, а саме Новодарівка, Левадне, Сторожове, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне, П'ятихатки та Рівнопіль.

Також Сили оборони зачистили плацдарм російських окупантів на західному березі каналу Сіверський Донець-Донбас.

Крім того, 24 червня стало відомо, що під Красногорівкою Донецької області ЗСУ вдалося звільнити кілька позицій, які знаходилися під російською окупацією з 2014 року.

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