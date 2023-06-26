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Росіяни обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена і руйнування

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Білозерка, Понеділок 26 червня 2023 16:00
Росіяни обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена і руйнування Фото: Наслідки обстрілу (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 26 червня, обстріляли Білозерку в Херсонській області. Унаслідок ворожої атаки постраждала одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 26 червня 2023 року близько 13:10 російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

Зазначається, що внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала поранення. Херсонська ОВА пояснила, що постраждала саме мешканка селища.

Росіяни обстріляли Білозерку в Херсонській області: є поранена і руйнуванняФото: громада, яку обстріляла Росія (deepstatemap.live)

Також було пошкоджено музичну школу, житлові будинки та зруйновано господарські споруди. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення обласного центру Херсонської області нашими воїнами, російські окупанти щодня завдають ударів по деокупованих територіях регіону.

Вчора російські війська обстріляли Тягинську територіальну громаду, в результаті ворожої атаки поранено чоловіка.

Пізніше росіяни обстріляли Антонівку, через що поранення отримав 29-річний чоловік. А до цього російські окупанти обстріляли житлові квартали міста Херсон. Внаслідок удару загинув 44-річний цивільний.

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