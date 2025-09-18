Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президента

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію пленарного засідання ВРУ.
У четвер, 18 вересня 2025 року, на голосування у Верховній Раді було винесено пропозицію щодо направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського (групи з 67 народних депутатів) щодо присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Володимировичу Парубію:
На підтримку цієї ініціативи - "за" - проголосували 230 народних депутатів.
Проти направлення такого звернення до президента виступила одна людина.
Тим часом не голосували - 55 осіб.
Із поіменним голосуванням народних обранців щодо цього питання можна ознайомитись на сайті парламенту.
Раніше - 2 вересня - на порталі електронних петицій до президента вже було опубліковано подібну пропозицію - "Про надання звання Героя України (посмертно) Андрію Парубію".
"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років", - пояснив ініціативу автор петиції.
Наголошується, що послідовна проукраїнська позиція Парубія, "відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду - звання Героя України".
Станом на 18 вересня збір підписів вже завершено (набрано 25 873 голосів із 25 000 необхідних).
30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія було вбито у Львові пострілами з пістолета.
Чоловік, замаскований під кур'єра Glovo, випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень він помер на місці.
Згодом у СБУ повідомили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і підготував план втечі.
1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія "по гарячих слідах" у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельников, який є фанатом СРСР.
2 вересня прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія.
Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.