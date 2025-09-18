UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Звання Героя України для Андрія Парубія: з чим Рада звернулась до президента

Нардепи просять президента присвоїти загиблому Парубію звання Героя України (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 18 вересня, Верховна Рада підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо присвоєння Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію пленарного засідання ВРУ.

Що відомо про результати голосування

У четвер, 18 вересня 2025 року, на голосування у Верховній Раді було винесено пропозицію щодо направлення депутатського запиту до президента України Володимира Зеленського (групи з 67 народних депутатів) щодо присвоєння звання Героя України посмертно Андрію Володимировичу Парубію:

  • українському політичному та громадському діячу;
  • народному депутату;
  • голові Верховної Ради України у 2016-2019 роках;
  • активному учаснику Революції Гідності;
  • засновнику та координатору Самооборони Майдану.

На підтримку цієї ініціативи - "за" - проголосували 230 народних депутатів.

Результати голосування на екрані-табло ВРУ (скриншот: youtube.com/@RadaTVchannel)

Проти направлення такого звернення до президента виступила одна людина.

Тим часом не голосували - 55 осіб.

Із поіменним голосуванням народних обранців щодо цього питання можна ознайомитись на сайті парламенту.

Результати голосування ВРУ по фракціях у залі (скриншот: rada.gov.ua)

Ставлення до такої пропозиції українців

Раніше - 2 вересня - на порталі електронних петицій до президента вже було опубліковано подібну пропозицію - "Про надання звання Героя України (посмертно) Андрію Парубію".

"Андрій Парубій усе своє життя присвятив служінню Українській державі, захисту її суверенітету, незалежності та демократичних цінностей. Він зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, а також відіграв ключову роль у забезпеченні безпеки Майдану під час подій 2013–2014 років", - пояснив ініціативу автор петиції.

Наголошується, що послідовна проукраїнська позиція Парубія, "відданість державним інтересам, внесок у зміцнення національної безпеки та європейської інтеграції України заслуговують на найвищу державну нагороду - звання Героя України".

Станом на 18 вересня збір підписів вже завершено (набрано 25 873 голосів із 25 000 необхідних).

Електронна петиція до президента №22/252428-еп (скриншот: petition.president.gov.ua)

Обставини вбивства Андрія Парубія

30 серпня 2025 року народного депутата України та екс-спікера ВРУ Андрія Парубія було вбито у Львові пострілами з пістолета.

Чоловік, замаскований під кур'єра Glovo, випустив у політика близько восьми куль. Від отриманих поранень він помер на місці.

Згодом у СБУ повідомили, що замах на Парубія ретельно готувався. Адже виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут і підготував план втечі.

1 вересня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві Парубія "по гарячих слідах" у Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельников, який є фанатом СРСР.

2 вересня прокуратура перекваліфікувала справу про вбивство Парубія.

Детальніше про версії гучного політичного вбивства, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

Володимир Зеленський Київ Андрій Парубій Львів Герой України Верховна рада